Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Szemtanúk szerint izraeli repülők tíz légicsapást mértek Hán-Júnisz keleti körzetére, Gáza déli részén, miközben harckocsik lőtték Gáza városának keleti területeit északon. Sérültekről vagy halálos áldozatokról nem érkezett jelentés – számolt be róla a Reuters.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy „precíziós csapásokat” hajtott végre „a csapatokra veszélyt jelentő terrortámogatási infrastruktúra ellen” azokon a területeken, amelyeket Izrael továbbra is ellenőrzése alatt tart.

A csütörtöki támadások újabb próbára tették a törékeny tűzszünetet, amely október 10-én lépett hatályba Izrael és a Hamász közötti konfliktusban. A Gázából származó beszámolók szerint a csapások az izraeli ellenőrzés alatt álló területen kívül nem voltak észlelhetők.

A Gázai-övezetben lassan mindent lerombolnak

Fotó: MTI/AP

Előző este is

Keddről szerdára virradó éjjel Izrael megtorló légicsapásokat hajtott végre egy izraeli katona halála miatt – a gázai egészségügyi hatóságok szerint ezekben 104 ember vesztette életét.

Izrael azt állítja, hogy a katonát fegyveresek ölték meg az úgynevezett „sárga vonalon” belüli területen, ahonnan a tűzszünet értelmében a csapatok visszavonultak. A Hamász elutasította a vádat.

Az izraeli hadsereg listát tett közzé 26 militánsról, akiket a hét eleji légicsapások során célba vettek, köztük egy – állításuk szerint – Hamász-parancsnokot, aki részt vett a 2023. október 7-i dél-izraeli támadásban, amely kirobbantotta a háborút.

A Hamász irányítása alatt álló gázai kormánymédia-iroda szerint a lista „a félretájékoztatás szisztematikus kampányának része”, amelynek célja „a gázai civilek ellen elkövetett bűncselekmények eltussolása.”

A gázai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a 104 halálos áldozat között 46 gyermek és 20 nő volt.

A tűzszünet fenntartásán dolgozó nemzetközi források szerint az Egyesült Államok és a térségbeli közvetítők gyorsan közbeléptek, hogy helyreállítsák a nyugalmat, miközben Izrael és a Hamász egymást okolta az erőszakért.