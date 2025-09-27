Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra

Oleg Nikolajev csuvasföldi kormányzó elmondta, hogy a támadás Konar falu közelében történt, mintegy 1200 kilométerre Ukrajna területétől. Elmondása szerint a támadás nem követelt áldozatot, és csak „kisebb kár” keletkezett – jelentette az Alarabiya.

A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része – teszi hozzá a hírt megtaláló HVG.

Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta az orosz energiainfrastruktúra elleni dróntámadásokat, amelyek finomítókat és exportterminálokat céloznak meg, hogy csökkentsék Moszkva exportbevételeit, belföldi elégedetlenséget szítsanak, és béketárgyalásokra kényszerítsék a Kremlt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átgondolja az olajtranzitot

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A támadások egyes napokon közel egyötödével csökkentették az orosz olajfinomítást, és visszavetették a kulcsfontosságú kikötők exportját, Moszkvát közel arra kényszerítve, hogy csökkentse olajtermelését.