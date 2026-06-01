Itt a bejelentés: Magyar Pétert nem akárkik fogadják majd kedden és szerdán

Magyar Péter a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján, amit Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltásának szándéka ügyében tartott, elmondta azt is, hogy kedden Berlinbe repül a német kancellár meghívására: Friedrich Merzcel kétoldalú tárgyalásokat folytat majd.

Kedd délután pedig a német fővárosból Párizsba fog továbbrepülni a francia elnök, Emmanuel Macron meghívására, és Macron mellett a francia Nemzetgyűlés elnökével is találkozik majd.

Magyar Péter szerda este érkezik majd vissza Magyarországra. A magyar kormány csütörtökön fog ülésezni, tette hozzá.