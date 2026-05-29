3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika

Itt a döntés: nem lépünk ki a Nemzetközi Bíróságból

mfor.hu

A tegnap este megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy Magyarország marad a Nemzetközi Büntetőbíróság tagja. A Tisza-kormány visszavonta az Orbán-kormány korábban, még a kilépésről szóló döntését. A korábbi kabinet Benjamin Netanjahu legutóbbi látogatásakor döntött a kilépés mellett, azzal indokolva akkor a döntést, hogy a bíróság politikai bunkósbottá vált. 

Már hatályba is lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény. Miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Sulyok Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is alárta a jogszabályt – derült ki a Magyar Közlöny tegnapiszámából.

Az Országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett – kivételes eljárásban – fogadta el az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott Statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott Megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt.

A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett jogszabály rögzíti: a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumában. Hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény. Az indoklás szerint az előterjesztés nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

A döntés azért is pikáns, mert ha újra Magyarországra látogatna Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, akkor elméletileg őrizetbe kellene vennie a magyar hatóságoknak, mert nemzetközi elfogatóparancs van ellene, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával. Ugyanez igaz, Joáv Galant volt védelmi miniszterre is. A bíróság döntése szerint mindkét politikus büntetőjogilag felelős a Gázai övezetben elkövetett atrocitásokért, beleértve a polgári lakosság szándékos éheztetését is. 

Az ügy pikantériája még, hogy tegnap új könyvét dedikálta a Moszad volt főigazgatója, Budapesten. Yossi Cohen a Libri Allee Könyvesboltban mutatta be A szabadság kardja – Izrael, a Moszad és a titkos háború című könyvét. 

Cohen az izraeli hírszerzés egyik legismertebb alakja. 2016 és 2021 között vezette a Moszadot, vagyis Izrael külföldi hírszerző szolgálatát. Korábban Benjamin Netanjahu nemzetbiztonsági tanácsadója volt, majd Netanjahu nevezte ki a Moszad élére. Meg nem erősített hírek szerint korábban Moszad vezetőként próbálta rávenni a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészeit, hogy ejtsék a Gázai övezetben történt attrocitásokkal kapcsolatos vizsgálatot, de ezt nem sikerült elérnie. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Amerikai légibázisra támadott Irán

Amerikai légibázisra támadott Irán

Egyre halványabbnak tűnik a tűzszünet Iránban: az elmúlt napokban többször is egymás létesítményeit támadta a Forradalmi Gárda és az amerikai hadsereg.

Irán

Lőttek a tűzszünetnek a Közel-Keleten? Aggasztó hírek érkeztek

A kuvaiti hadsereg rakéta- és dróntámadásokról számolt be csütörtökön; ezzel egyidőben az iráni Forradalmi Gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban.

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Ukrajnának adományozzák a rendkívüli technikát.

Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Kiújultak a harcok a Közel-Keleten.

Brit hírszerzés: csaknem félmillió orosz katona halt meg Ukrajnában

Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban – mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

XIV. Leó pápa

Olyat mondott a pápa, ami nagyon nem fog tetszeni Izraelnek

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban kedd este.

Brüsszel bekérette az orosz diplomatát: Moszkva Kijev elhagyására szólította fel a külföldieket

Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt – közölte az Európai Bizottság szóvivője.

Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Hiába lengette be az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, hogy néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok Iránnal, ez hétfő reggelre sem sikerült. Több vitás kérdés is maradt: Irán nehezen akar engedni az atomprogramból, az Egyesült Államok pedig azt sem nézi jó szemmel, hogy díjat kérnének a Hormuzi-szoroson való átkelésért.

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Határozottan elítélte a támadásokat.

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Vélemények az új kormány külpolitikájáról.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG