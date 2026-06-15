Itt a döntés: rendkívüli uniós támogatáshoz jut hozzá Ukrajna

Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége (ENISA) által kezelt tartalék megbízható magánszolgáltatók bevonásával nyújt incidenskezelési szolgáltatásokat jelentős vagy nagymértékű kibertámadások kezeléséhez – emlékeztetett közleményében az Európai Bizottság.

Az uniós végrehajtó testület szerint a döntés az EU és Ukrajna közötti szoros együttműködést tükrözi, és összhangban áll a felek stratégiai digitális partnerségével. Az intézkedés egyben része azoknak a szélesebb körű uniós erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy az EU és partnerei felkészülten, gyors reagálással és közös szakértelemmel tudjanak fellépni a folyamatosan változó kiberveszélyekkel szemben.

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Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos a döntés kapcsán hangsúlyozta: Ukrajna csatlakozásával erősödik a közös védelem, és megerősítést nyer az európai digitális jövő alapját jelentő szolidaritás elve. Hozzátette, hogy a kibertámadások állandó fenyegetése közepette az egység jelenti a legnagyobb erőt.

Az uniós kiberbiztonsági szolidaritási jogszabály alapján Moldova már 2024-ben csatlakozott a tartalékhoz – emlékeztetett az Európai Bizottság.

(MTI)