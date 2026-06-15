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Külpolitika Európai Unió Kiberbiztonság Orosz-ukrán konfliktus

Itt a döntés: rendkívüli uniós támogatáshoz jut hozzá Ukrajna

mfor.hu

Jóváhagyta az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló Tanács Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz hétfőn, így az ország rendkívüli uniós támogatást vehet igénybe nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén.

Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége (ENISA) által kezelt tartalék megbízható magánszolgáltatók bevonásával nyújt incidenskezelési szolgáltatásokat jelentős vagy nagymértékű kibertámadások kezeléséhez – emlékeztetett közleményében az Európai Bizottság.

Az uniós végrehajtó testület szerint a döntés az EU és Ukrajna közötti szoros együttműködést tükrözi, és összhangban áll a felek stratégiai digitális partnerségével. Az intézkedés egyben része azoknak a szélesebb körű uniós erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy az EU és partnerei felkészülten, gyors reagálással és közös szakértelemmel tudjanak fellépni a folyamatosan változó kiberveszélyekkel szemben.

Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos a döntés kapcsán hangsúlyozta: Ukrajna csatlakozásával erősödik a közös védelem, és megerősítést nyer az európai digitális jövő alapját jelentő szolidaritás elve. Hozzátette, hogy a kibertámadások állandó fenyegetése közepette az egység jelenti a legnagyobb erőt.

Az uniós kiberbiztonsági szolidaritási jogszabály alapján Moldova már 2024-ben csatlakozott a tartalékhoz – emlékeztetett az Európai Bizottság.

(MTI)

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