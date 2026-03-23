Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal

Donald Trump amerikai elnök közösségi médiás oldalán jelentette be, hogy öt nappal kitolja az Iránnak szombaton szabott kétnapos határidőt a Hormuzi-szoros újranyitására.

„Örömmel jelentem be, hogy az Egyesült Államok és Irán országa az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes beszélgetéseket folytatott az ellenségeskedések teljes megszüntetésének ügyében”

- írja Trump, aki a tárgyalások menetétől függően térne vissza újra az iráni erőművek „eltörlését” célzó támadási tervekhez.

Irán hétfőn egyrészt bejelentette, hogy az erőművei elleni támadásra válaszul az egész térségben „visszafordíthatatlanul elpusztítaná” az energiainfrastruktúrát és a vízellátás nagy részét biztosító tengervíz-sótalanító berendezéseket, másrészt egy amerikai partraszállási kísérlet esetén nemcsak a Hormuzi-szorost, de az egész Perzsa-öblöt elaknásítaná.

Az olaj ára azonnal 12 százalékkal, 96 dolláros hordónkénti árra esett a hírek hatására, míg korábban 114 dollár felett is járt.