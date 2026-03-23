Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Itt a fordulat: Trump szerint napokon belül békét köthet Iránnal

Az ultimátumát is meghosszabbította. „Jó és eredményes megbeszéléseket” folytattak Iránnal – írta, közel lehet a megállapodás.

Donald Trump amerikai elnök közösségi médiás oldalán jelentette be, hogy öt nappal kitolja az Iránnak szombaton szabott kétnapos határidőt a Hormuzi-szoros újranyitására.

„Örömmel jelentem be, hogy az Egyesült Államok és Irán országa az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes beszélgetéseket folytatott az ellenségeskedések teljes megszüntetésének ügyében”

- írja Trump, aki a tárgyalások menetétől függően térne vissza újra az iráni erőművek „eltörlését” célzó támadási tervekhez.

Irán hétfőn egyrészt bejelentette, hogy az erőművei elleni támadásra válaszul az egész térségben „visszafordíthatatlanul elpusztítaná” az energiainfrastruktúrát és a vízellátás nagy részét biztosító tengervíz-sótalanító berendezéseket, másrészt egy amerikai partraszállási kísérlet esetén nemcsak a Hormuzi-szorost, de az egész Perzsa-öblöt elaknásítaná.

Az olaj ára azonnal 12 százalékkal, 96 dolláros hordónkénti árra esett a hírek hatására, míg korábban 114 dollár felett is járt.

 

If Trump tengerészgyalogosokat küld, Irán durván emelheti a téteket

A teljes Perzsa-öböl a Hormuzi-szoros sorsára juthat?

Lepattantak a Patrióták a francia nagyvárosokról

Fontos erőfelmérőt tartottak Franciaországban. A Nemzeti Front nem tudott megszerezni egy nagyvárost sem, de országosan azért javította pozícióit.

Az év leginkább várt csúcstalálkozóját is elnapolja az iráni háború

Ellátásbiztonság szempontjából az európai és az ázsiai országokat sokkal érzékenyebben érinti a Hormuzi-szoros blokádja és az akadozó tengeri szállítások, mint az Egyesült Államokat. Azonban Donald Trumpnak is főhet a feje, hiszen a közel-keleti háború miatt megemelkedő üzemanyagárak, illetve a várható globális inflációs sokk kifejezetten rosszul jön neki, kevesebb mint 8 hónappal az amerikai félidős választások előtt. Nem véletlen, hogy az idei év leginkább várt csúcstalálkozóját is elhalasztották.

Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Az egész régió víz és energia nélkül maradhat?

Elbukott az Orbán-kormány szövetségese a szomszédban

Janez Jansa pártja csak másodiknak futhat be.

A lengyel kormányfő és a külügyminiszter is beszólt az elnöknek, amiért Orbán Viktorral találkozik

Szócsata lett a lengyel X-en abból, hogy a köztársasági elnök, Karol Nawrocki hétfőn Orbán Viktorhoz látogat Budapestre. Donald Tusk és Radoslaw Sikorski azt kérdezte az elnöktől, Lengyelországot akarja-e az Európai Unió legszegényebb tagállamaként látni.

Netanjahu: Európa belső részét is elérhetik Irán rakétái

Irán interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki egy, az országtól négyezer kilométerre található szigetcsoport felé. Az izraeli miniszterelnök ez után figyelmeztetett arra, hogy az iráni rakéták Európa irányába is meg tudják tenni ezt a távolságot.

Zelenszkij: Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet

Az ukrán elnök szerint Oroszország érdeke, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mert így apadnak az Egyesült Államok fegyverkészletei. Arról is beszélt, hogy a Perzsa-öbölnél bevetett iráni drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

Ketyeg az óra Iránban Donald Trump posztja után

Az amerikai elnök 48 órát adott Irán vezetésének, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost, ellenkező esetben az enegriainfrastruktúrát fogja támadni az Egyesült Államok.

