Itt az első amerikai pápa, XIV. Leó

„Béke legyen mindnyájatokkal! Legkedvesebb testvéreim, ez a feltámadt Krisztus első köszöntése. Szeretném, ha ez a békeköszöntés eljutna családjaitokhoz, mindannyiótokhoz, bárhol is vagytok. Béke legyen veletek!” – mondta a frissen megválasztott pápa az összegyűlt tömegnek.

XIV. Leó pápa az Ágoston-rend tagja, korábban Peruban Chiclayo püspöke volt, majd a Püspöki Dikasztérium prefektusa lett 2023-ban, és még abban az évben bíborossá nevezték ki. Pápává választásáig jelentős szerepet töltött be a püspöki kinevezésekben, így komoly esélyesnek számított a konklávé során. XIV. Leó az első Egyesült Államokban született pápa.

Ferenc pápát 45 perc után hirdették ki a nyilvánosság előtt, most pedig több, mint egy óra telt el a fehér füst óta.

Nagy örömöt hirdetek nektek: Habemus Papam! Azaz: Van egy Pápánk! – írja a The Guardian .

Amikor az új, szám szerint 267. pápa megjelent a Szent Péter-bazilika erkélyén, előtte Do minique Mamberti francia bíboros tehette meg, hogy bejelentette a hírt :

Miután felszállt a fehér füst, az új pápa is kiállt a Szent Péterre néző erkélyre. Akit mérsékeltnek tartanak.

