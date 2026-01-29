3p
Külpolitika Európai Unió Irán Szankció

Itt az Európai Unió válasza a vérbe fojtott iráni tüntetésekre

mfor.hu

Személyekkel és szervezetekkel szemben is büntetőintézkedéseket jelentett be az Európai Unió Külügyek Tanácsa. Emellett újabb termékekre terjeszti ki az EU-ból Iránba irányuló exporttilalmat. Az Iszlám Forradalmi Gárdát pedig terrorista szervezetként vette jegyzékbe.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa új korlátozó intézkedéseket vezetett be Iránnal szemben az emberi jogok jogsértése, valamint Teherán Oroszországnak az Ukrajna elleni háborúhoz nyújtott katonai támogatása miatt – tájékoztatott az uniós tanács csütörtökön az MTI beszámolója szerint.

Az uniós tanács döntése szerint az EU tizenöt személy és hat szervezet ellen vezetett be szankciókat emberi jogi jogsértések miatt. A személyek között ott van az iráni belügyminiszter, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács vezetője, a biztonsági erők parancsnoka, a rendfenntartó erő több magas rangú tisztje, valamint az iráni igazságszolgáltatási rendszer több tagja.

Az érintettek a békés tüntetések erőszakos elnyomásáért, a megmozdulások résztvevői elleni erőszakért, az önkényes fogva tartásokért és a biztonsági erők által alkalmazott megfélemlítésekért felelősek. A szervezetek között szerepel az iráni audiovizuális médiahatóság, egy űrkutatással foglalkozó vállalat, valamint több szoftvercég. Az emberi jogok megsértésével kapcsolatos korlátozó intézkedések Irán esetében jelenleg 247 személyre és 50 szervezetre vonatkoznak. A szankciók utazási korlátozásból, valamint vagyoneszközök befagyasztásából állnak.

Mivel Irán katonai támogatása Oroszország Ukrajnai háborújához közvetlen fenyegetést jelent az Európai Unió biztonságára, az EU további négy személyre és hat szervezetre vonatkozóan vetett ki szankciókat ebből az okból. Az emiatt szankcionáltak csoportjába így már 24 ember és 26 szervezet tartozik.

A tanács döntött arról is, hogy kiterjeszti az EU-ból Iránba történő exporttilalmat további olyan alkatrészekre és technológiákra, melyeket a pilóta nélküli légijárművek és rakéták fejlesztéséhez és gyártásához használnak.

Az EU emellett terrorista szervezetként jegyzékbe vette az Iszlám Forradalmi Gárdát (IRGC), válaszul a rezsim tüntetőkkel szembeni brutális elnyomására, ezzel véget vetve a kérdésről évek óta folyó vitának – számolt be a Guardian.

„Az elnyomás nem maradhat válasz nélkül” – mondta csütörtökön Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője. A félkatonai szervezet jelentős szerepet játszott az iráni tüntetések leverésében. „Bármely rezsim, ami több ezer állampolgárát megöli, a saját bukását készíti elő” – írta Kallas az X-en.

