Itt az újabb fordulat a korrupcióval vádolt korábbi EU-s külügyi főképviselő ügyében

A Telex vette észre, hogy csütörtökön lemondott a bruges-i College of Europe és az Európai Unió Diplomataakadémiájának igazgatója, Federica Mogherini, aki 2014 és 2019 közt látta el a magas uniós tisztséget.

A diplomataképző honlapján megjelent közleményben Mogherini nem nevezte meg lemondása okát, ezt azonban nem nehéz kitalálni: az Európai Ügyészség nyomozói kedden őrizetbe vették Federica Mogherinit.

Federica Mogherini 2019-ben még külügyi főképviselői minőségében

Fotó: X/Federica Mogherini

Ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár is írt, az EU csalásellenes hivatalának (OLAF) jelzése alapján megindult nyomozás amiatt indult, mert a gyanú szerint a College of Europe úgy nyert el egy 2021–2022 között zajló, kilenc hónapos diplomataképzést, hogy előre értesülhetett az EU külügyi szolgálatának pályázati feltételeiről. A letartóztatásokról és házkutatásokról szóló európai ügyészségi közlemény szerint a College of Europe már az eljárás hivatalos kiírása előtt „kellő oka lehetett bízni abban, hogy neki ítélik meg a projekt végrehajtását”. Az ügyészségi közlemény alapján „erős a gyanú”, hogy a folyamatnál bizalmas információk jutottak az egyik résztvevőhöz.

A Telex hozzátette, Mogherinin kívül lapértesülések szerint a letartóztatottak között van Stefano Sannino, aki jelenleg az Európai Bizottságnál a közel-keleti, észak-afrikai és Perzsa-öböl körüli térségért felelős főigazgató.