Külpolitika A hét ábrája Egyesült Államok Donald Trump

Itt egy számsor, ami gátat vethet Trump grönlandi álmainak – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Gyorsan romlott az elnök megítélése.

Az elmúlt időszak egyik leginkább kedélyborzoló kijelentése az volt, hogy Donald Trump sokáig nem zárta ki: az Egyesült Államok akár erőszakkal is megszerezné a dán fennhatóság alá tartozó, autonóm területnek számító Grönlandot. (A héten davosi beszédében ugyanakkor már azt ígérte, hogy nem fog erőszakot alkalmazni e cél eléréséért.) 

A sziget megvásárlásának ötlete már Trump első elnöksége alatt előkerült. Idén január elején pedig az amerikai elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadójának számító Stephen Miller már arra utalgatott, hogy az USA magáénak akarja a területet, gyakorlatilag bármilyen áron.

A NATO fennmaradását is potenciálisan veszélybe sodró terv rendkívüli nemzetközi felháborodást keltett, de az Egyesült Államok lakossága körében sem bizonyult népszerű ötletnek: ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár írt cikkében, a Reuters/Ipsos január közepén végzett felmérése szerint az amerikaiak mindössze 17 százaléka támogatja Trump Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit. A katonai beavatkozás elutasítottsága még magasabb volt, mindössze 4 százalék mondta azt – köztük minden tizedik republikánus és gyakorlatilag egyetlen demokrata sem –, hogy „jó ötlet” lenne katonai erővel megszerezni a szigetet Dániától.

Ennek fényében a hét ábrájában ezúttal Trump megítélését vettük szemügyre a közvélemény-kutató aggregátor RCP összesítésének segítségével. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy csökkent a támogatottsága a Grönlandot ért fenyegetések felerősödése után: 

 

Zelenszkij

Segítséget kért Zelenszkij az újabb súlyos orosz légitámadás után

Az ukrán elnök a szombat hajnali súlyos orosz légicsapások után üzent a Nyugatnak.

Új védelmi stratégiát tett közzé az Egyesült Államok

Washington készen áll arra, hogy „határozott cselekvéssel”, érzékelhető módon érvényesítse az amerikai érdeket.

Orosz támadás után Ukrajnában

Újabb brutális támadás érte Ukrajnát, Kijevben százezrek fagyoskodnak

A támadások már csak azért is üzenetértékűek, mert eközben az Egyesült Arab Emírségekben orosz, ukrán és amerikai küldöttség tárgyal a tűzszünetről. 

Újabb szankciókat hozott az Egyesült Államok

Az amerikai kormány újabb iráni szervezeteket és tartályhajókat érintő szankciókról döntött a teheráni vezetésre való nyomásgyakorlásként pénteken.

Donald Trump

Trump megint egy nagyot rúgott a régi világrendbe

Az Egyesült Államok véglegesítette kilépését az Egészségügyi Világszervezetből (Worldh Health Organization – WHO) – közölte az amerikai külügyminisztérium pénteken.

Kilőtt házak Ukrajnában, 2025. 01. 20.

Mentőövet dob az EU az áram és fűtés nélkül maradt ukránoknak

Az Európai Unió 447 aggregátort juttat az orosz dróntámadások miatt áram nélkül maradt ukrajnai lakosság megsegítésére – tájékoztatott az Európai Bizottság pénteken.

Megszólalt a Kreml: Ukrajnának ki kell vonulnia a Donyec-medencéből

Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak.

Még nem adott választ Trumpnak Orbán Viktor egyik szövetségese

Csehország egyelőre nem válaszolt a meghívásra a Béketanácsba, Spanyolország viszont egyből elutasította azt.      

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trumppal Davosban

Volodimir Zelenszkij erős kijelentéseket tett Orbán Viktorra Davosban

Az ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után mondta el beszédét a svájci Davosban.

Orbán Viktor lelvélben oktatta ki Volodimir Zelenszkijt

A miniszterelnök jelezte, hogy ő szabad ember, és hiábavaló nála a hízelgés.

