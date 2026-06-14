Itt van, mit adna Trump a békéért Iránnak

A Reutersnek egy magas rangú iráni tisztviselő beszélt arról, hogy mit is tartalmazna az a megállapodás, amelyet Donald Trump szerint vasárnap alá is írhat az Egyesült Államok és Irán. (Az iráni nyilatkozatok szerint részükről még fontolgatják a dolgot – ráadásul vasárnap délután Libanonban újabb légicsapásokat hajtott végre az izraeli haderő, ez is komplikálhatja a helyzetet.)

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A tervezet a HVG fordítása alapján az alábbi pontokat tartalmazza az iráni forrás szeriint:

Irán azonnal újranyitja a Hormuzi-szorost minden kereskedelmi hajó előtt, miközben az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. A blokád feloldása a memorandum aláírását követően azonnal megkezdődne, és 30 napon belül teljesen befejeződne.

Az Egyesült Államok vállalja, hogy nem vezet be új szankciókat Irán ellen a végleges megállapodás megkötéséig.

A végső megállapodást követően minden amerikai és ENSZ-szankciót Irán ellen egy előre egyeztetett ütemezés szerint feloldanának.

Az Egyesült Államok ideiglenesen mentességet adna az iráni olajszankciók alól, lehetővé téve Teherán számára az olajértékesítést és bevételek szerzését.

Az Egyesült Államok 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról is rendelkezne.

Washington regionális szövetségeseivel együtt egy újjáépítési és fejlesztési tervet készítene Irán számára, amelyet 60 napon belül meg kellene tárgyalni és Iránnal egyeztetve véglegesíteni.

Irán vállalja, hogy nem állít elő és nem szerez be nukleáris fegyvereket.

A végleges megállapodásig Irán fenntartaná nukleáris programjának jelenlegi állapotát, tartózkodva a további urándúsítástól és a nukleáris létesítmények bővítésétől.

Az Egyesült Államok beleegyezne abba, hogy Irán a jövőbeni átfogó megállapodás keretében saját területén hígíthassa a magasan dúsított uránkészletét.

Irán nukleáris programjáról, az urándúsításról és a készletek kezelésének mechanizmusairól a memorandumot követő 60 napon belül tárgyalnának, és ezeket a végleges megállapodásban rendeznék.

Jól látható, hogy az iráni nukleáris program körüli részleges iráni engedményekkel szemben szinte teljesen az iráni érdekeknek megfelelő ez a megállapodás – persze nem szabad elfelejteni, hogy iráni forrásból is származik, tehát elképzelhető, hogy a valódi tervezet nem pontosan így néz ki.