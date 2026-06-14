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Itt van, mit adna Trump a békéért Iránnak

mfor.hu

Szinte mindenben engedne az amerikai elnök.

A Reutersnek egy magas rangú iráni tisztviselő beszélt arról, hogy mit is tartalmazna az a megállapodás, amelyet Donald Trump szerint vasárnap alá is írhat az Egyesült Államok és Irán. (Az iráni nyilatkozatok szerint részükről még fontolgatják a dolgot – ráadásul vasárnap délután Libanonban újabb légicsapásokat hajtott végre az izraeli haderő, ez is komplikálhatja a helyzetet.)

A tervezet a HVG fordítása alapján az alábbi pontokat tartalmazza az iráni forrás szeriint:

  • Irán azonnal újranyitja a Hormuzi-szorost minden kereskedelmi hajó előtt, miközben az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. A blokád feloldása a memorandum aláírását követően azonnal megkezdődne, és 30 napon belül teljesen befejeződne.
  • Az Egyesült Államok vállalja, hogy nem vezet be új szankciókat Irán ellen a végleges megállapodás megkötéséig.
  • A végső megállapodást követően minden amerikai és ENSZ-szankciót Irán ellen egy előre egyeztetett ütemezés szerint feloldanának.
  • Az Egyesült Államok ideiglenesen mentességet adna az iráni olajszankciók alól, lehetővé téve Teherán számára az olajértékesítést és bevételek szerzését.
  • Az Egyesült Államok 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról is rendelkezne.
  • Washington regionális szövetségeseivel együtt egy újjáépítési és fejlesztési tervet készítene Irán számára, amelyet 60 napon belül meg kellene tárgyalni és Iránnal egyeztetve véglegesíteni.
  • Irán vállalja, hogy nem állít elő és nem szerez be nukleáris fegyvereket.
  • A végleges megállapodásig Irán fenntartaná nukleáris programjának jelenlegi állapotát, tartózkodva a további urándúsítástól és a nukleáris létesítmények bővítésétől.
  • Az Egyesült Államok beleegyezne abba, hogy Irán a jövőbeni átfogó megállapodás keretében saját területén hígíthassa a magasan dúsított uránkészletét.
  • Irán nukleáris programjáról, az urándúsításról és a készletek kezelésének mechanizmusairól a memorandumot követő 60 napon belül tárgyalnának, és ezeket a végleges megállapodásban rendeznék.

Jól látható, hogy az iráni nukleáris program körüli részleges iráni engedményekkel szemben szinte teljesen az iráni érdekeknek megfelelő ez a megállapodás – persze nem szabad elfelejteni, hogy iráni forrásból is származik, tehát elképzelhető, hogy a valódi tervezet nem pontosan így néz ki.

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