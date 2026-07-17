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Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Kína

Itt van Trump bombasztikus bejelentése

mfor.hu

Főműsoridős üzenetet intézett a nemzethez.

Az amerikai választásokba való beavatkozási kísérlettel hozta összefüggésbe Kínát Donald Trump elnök csütörtökön.

Az amerikai elnök az ország lakóihoz főműsoridőben intézett televíziós üzenetében azt állította, hogy a 2020-as választások idején illegálisan került kínai kézbe 220 millió választási okirat, ami különböző személyes adatokat tartalmaz és erről amerikai hírszerzési dokumentumok tanúskodnak.

Donald Trump az amerikai választási rendszer sérülékenységéről szóló beszédében közölte, hogy a Fehér Ház létrehoz egy internetes felületet, ahol nyilvánossá teszik az állításait igazoló hírszerzési és egyéb dokumentumokat.

Az elnök azt is állította, hogy az amerikai választói névjegyzékekben 278 ezer nem amerikai állampolgár szerepel, és sürgette, hogy a szövetségi államok minden olyan személyt távolítsanak el a regisztrált szavazók listájáról, aki nem jogosult részt venni a választáson.

Beszédében ismét arra szólította fel a Kongresszust, hogy fogadja el a választási szabályok szigorításáról szóló törvényt (SAVE America Act), ami fényképes igazolvány felmutatása, vagy az állampolgárság igazolása nyomán után tenné csak lehetővé a részvételt választáson, és jelentősen leszűkítené a levélszavazás lehetőségét.

Donald Trump sürgette, hogy a választások biztonságának és szabályosságának erősítésére hivatott intézkedéseket a novemberi félidős kongresszusi választásokig tegyék meg a szövetségi kormányzati szervezetek, valamint az egyes államok vezetői és hatóságai, akiktől együttműködést kért.

Szakértők szerint ugyanakkor az amerikai elnök nem igazán mutatott be új, perdöntő bizonyítékokat a korábban már vizsgált kínai befolyásolási kísérletről. Bejelentése inkább arra irányulhat, hogy aláássa a bizalmat az amerikai választási rendszerben a közelgő félidős választások előtt, amely a jelen állás szerint a republikánusok jelentős visszaszorulását hozhatja.

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