Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Itt vannak az oroszok békefeltételei: az ENSZ-ben elmondták, mi a minimum

mfor.hu

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy „Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről”. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy „megbízható egyetértésre” kell jutni. 

A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.

„Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni””- jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket „többször cáfolta”.

„Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai” - fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz. 

„Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban””- hangoztatta.

Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat. 

A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolthatók.

Az orosz külügyminiszter egyben „törvénytelennek” nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra

Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra – Frissítve!

Szombaton a Barátság kóolajvezeték egyik szivattyúállomását támadtak a az oroszországi Volga menti Csuvasföldön, ami miatt az állomás leállt – közölte Oleg Nyikolajev regionális kormányzó a Telegramon.

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

A zenész ellen emelt vád jogellenes és „semmis”. Jogi hiba történt a vádemelésben.

Békés dán táj, az aarhusi öböl

Újabb ismeretlen drónok Dániában

Egy dán katonai létesítménynél észlelték a repülő objektumokat a szombatra virradó éjszaka.

Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

Diplomáciai adok-kapok bontakozik ki arról, hogy a horvátok nyerészkedni akarnának-e az ukrajnai háborún. A horvát kormányfő cáfolata ellenére a magyar külgazdasági és külügyminiszter keményen kiállt amellett, hogy bizony igen.

Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályozza az EU azon tervét, hogy lefoglaljon 140 milliárd euró értékű szankcionált orosz vagyont, és kölcsönadjon Ukrajnának. Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi megoldást, amellyel Magyarországot ki lehet zárni a döntéshozatali folyamatból.

Miközben megint magyar Gripenek szálltak fel, Zelenszkij előállt egy új váddal

Zelenszkij Magyarországot vádolja légtérsértéssel, miközben megint magyar Gripeneket riasztottak

A riasztásról a Magyar Honvédség számolt be, amely egy másik hír kapcsán cáfolta Zelenszkij állítását. 

Benjámin Netanjahu

Kellemetlen incidens történt az izraeli kormányfő ENSZ-beszéde közben

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésen szólalt fel New Yorkban pénteken.

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt.

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.

14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

14 milliárd dollár értékű cég veheti át a TikTokot az USA-ban

Donald Trump elmondta: Hszi Csin-ping is rábólintott az ötletre, de január 20-án mégis betiltaná a TikTokot az Egyesült Államokban, ha nem jönne össze az üzlet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168