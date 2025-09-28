Itt vannak az oroszok békefeltételei: az ENSZ-ben elmondták, mi a minimum

Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy „Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről”. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy „megbízható egyetértésre” kell jutni.

A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.

„Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni””- jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket „többször cáfolta”.

„Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai” - fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.

„Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban””- hangoztatta.

Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat.

A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolthatók.

Az orosz külügyminiszter egyben „törvénytelennek” nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

(MTI)