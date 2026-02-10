Izgulhat Kína, örülhet Donald Trump: mindenkit félresöpört a japán Vaslady

Fényesen bevált japán első női miniszterelnökének mesterterve. Bár Takaicsi Szanaét, a jobboldali konzervatív Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét tavaly októberben kormányfőnek választották, néhány hónappal később mégis előrehozott választásokat rendeztek Japánban. Amit maga Takaicsi kezdeményezett. Ennek célja az volt, hogy abszolút többséget szerezzen a parlament alsóházában, és megerősítse politikai legitimációját – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Takaicsi Szanae egyik legfontosabb kihívása, hogy végre beindítsa az évtizedek óta stagnáló japán gazdaságot

A portálnak nyilatkozó szakértő elmondta, hogy a földcsuszamlásszerű győzelmet mi sem jelzi jobban, mint hogy legutóbb több mint 70 éve, 1955-ben látott Japán ilyen mértékű választási sikert. Akkor is a szigetországban egyeduralkodónak számító LPD ernyője alatt tömörülő jobboldali pártok értek el ehhez fogható többséget. A hazájában óriási népszerűségnek örvendő Takaicsit Donald Trump is támogatásáról biztosította a kampány során. Az amerikai elnök annak idején baráti kapcsolatot ápolt a 2022-ben meggyilkolt egykori japán miniszterelnökkel, Abe Sinzóval.

Takaicsi az Abe Sinzó-i út örökösének számít, ami megnyilvánul karakteres Kína-politikájában, valamint a gazdasági elképzeléseiben is. Példaképe pedig a Vasladyként is emlegetett néhai brit miniszterelnök, Margaret Thatcher, aki 1979 és 1990 között irányította Nagy-Britanniát.

