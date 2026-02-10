2p
Külpolitika Japán Kötvény Tőzsde

Izgulhat Kína, örülhet Donald Trump: mindenkit félresöpört a japán Vaslady

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Földcsuszamlásszerű győzelmet aratott Takaicsi Szanae a japán előrehozott választáson, amivel a második világháború óta nem látott politikai felhatalmazást szerzett az alsóházban. Takaicsi a 2022-ben meggyilkolt egykori japán miniszterelnök, Abe Sinzó örökösének számít. Határozott Kína-politikát és a gazdaságot végre növekedési pályára állító intézkedéseket ígért.

Fényesen bevált japán első női miniszterelnökének mesterterve. Bár Takaicsi Szanaét, a jobboldali konzervatív Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetőjét tavaly októberben kormányfőnek választották, néhány hónappal később mégis előrehozott választásokat rendeztek Japánban. Amit maga Takaicsi kezdeményezett. Ennek célja az volt, hogy abszolút többséget szerezzen a parlament alsóházában, és megerősítse politikai legitimációját – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Takaicsi Szanae egyik legfontosabb kihívása, hogy végre beindítsa az évtizedek óta stagnáló japán gazdaságot
Takaicsi Szanae egyik legfontosabb kihívása, hogy végre beindítsa az évtizedek óta stagnáló japán gazdaságot
Fotó: Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon

A portálnak nyilatkozó szakértő elmondta, hogy a földcsuszamlásszerű győzelmet mi sem jelzi jobban, mint hogy legutóbb több mint 70 éve, 1955-ben látott Japán ilyen mértékű választási sikert. Akkor is a szigetországban egyeduralkodónak számító LPD ernyője alatt tömörülő jobboldali pártok értek el ehhez fogható többséget. A hazájában óriási népszerűségnek örvendő Takaicsit Donald Trump is támogatásáról biztosította a kampány során. Az amerikai elnök annak idején baráti kapcsolatot ápolt a 2022-ben meggyilkolt egykori japán miniszterelnökkel, Abe Sinzóval. 

Takaicsi az Abe Sinzó-i út örökösének számít, ami megnyilvánul karakteres Kína-politikájában, valamint a gazdasági elképzeléseiben is. Példaképe pedig a Vasladyként is emlegetett néhai brit miniszterelnök, Margaret Thatcher, aki 1979 és 1990 között irányította Nagy-Britanniát. 

A teljes cikkből kiderül, hogy pontosan mit is takar Takaicsi Kína-ellenessége, és hogyan szeretné a kormányfő átvezetni Japánt az „elvesztegetett évtizedeken”. Miként arról is olvashatnak, hogy miért reagáltak hurráoptimistán a részvénypiaci befektetők, és miért okozhat aggodalmat Takaicsi megválasztása a japán kötvénypiacon. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Budapestre jön Trump külügyminisztere

Budapestre jön Trump külügyminisztere

Február 15-16-án Pozsonyba és Budapestre látogat Marco Rubio. 

Történelmet írt a japán miniszterelnöknő

Óriási győzelmet aratott.

Szijjártó Péter: újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Szijjártó Péter: újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Az ungvári járásból származott.

Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Oroszország komoly siker felé közeledik Ukrajnában?

Továbbra is harcok dúlnak Pokrovszkban.

Újabb részletek derültek ki az orosz altábornok moszkvai megtámadásáról

Az oroszok szerint beismerték a tettesek.

Antonio

Orbán Viktorék szövetségesének még várnia kell, elsöpörte őt a baloldal a portugál elnökválasztáson

Bár a portugál elnökválasztás második fordulójába bejutott a radikális jobboldali Chega (Elég) jelöltje, André Venturának nem sok esélye volt a Szocialista Párt elnökaspiránsával szemben. António José Seguro fölényes győzelmet aratott, így baloldali államfője lesz Portugáliának a következő öt évben. 

Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Arcpirító: ez a néhány villanás milliárdokat emésztett fel

Lezajlott, és idén is bombasiker volt ez a rendezvény

Putyin embere durvát mondott: keményen lecsapnának Európára

Putyin embere: ekkor csapnának le Európára

Nem késlekednek meglépni, ha szükséges.

A román elnök nem ugrik Trump csettintésére

A román elnök nem ugrik Trump csettintésére

Románia vezetése még vizsgálja, megéri-e az országnak részt vennie a washingtoni Béketanács február 19-ei ülésén. Egyelőre nem döntötték el, megfelel-e a Románia által vállalt nemzetközi kötelezettségeknek a Béketanács iránya.

Az Európai Unió után Ukrajna is szankcionál több orosz magánszemélyt és céget

Az Európai Unió után Ukrajna is szankcionál több orosz magánszemélyt és céget

Újabb szankciókat léptet életbe az ukrán vezetés orosz vállalatokkal és magánszemélyekkel szemben. Ezek egy részét az Európai Unió is beépítheti saját csomagjába.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168