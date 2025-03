Izrael a Gázai övezetet bombázta

Izrael és a Hamász között január 15-én jött létre, majd néhány nap múlva lépett életbe a tűzszünet. A megállapodásnak két szakasza volt, az elsőben szabadon engedtek harminchárom izraeli túszt hét hét alatt, cserébe több száz palesztin fogolyért. Eközben az IDF leállította a Gázai övezet támadását, és kivonult az ellenőrzése alatt álló területekről. A megállapodás 16. napján a feleknek meg kellett volna kezdniük a tárgyalásokat a tűzszünet második szakaszáról, amelynek végén a megmaradt túszokat is szabadon engedték volna. (MTI)

Az IDF bejelentette a tanítás felfüggesztését kedden a gázai övezet szomszédságában, és leállították a vasúti közlekedést is Askelon és Szderot között a biztonsági előírások alapján.

Ha Trump valóban elkezdené megvalósítani gázai bejelentéseit, akkor kútba esne a szaúdi-izraeli kiegyezés is.

