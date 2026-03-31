3p
Külpolitika Izrael Libanon

Izrael a határhoz közeli minden házat lerombol majd Libanonban

mfor.hu

A Dél-Libanonból elmenekült 600 ezer embert sem engedik haza.

Izrael lerombolja a határ menti libanoni falvak összes otthonát, és a délről menekült 600 ezer embert nem engedik haza, amíg Észak-Izrael biztonságba nem kerül – jelentette ki kedden a védelmi miniszter, és megfogadta, hogy a Gázai övezethez hasonló pusztítást fog végrehajtani a térségben – számol be róla a Reuters.

Jiszráel Kac megismételte Izrael azon terveit, hogy pufferzónát hoz létre Dél-Libanonban, mondván, hogy miután véget ért az Irán által támogatott Hezbollah csoporttal folytatott háború, továbbra is ellenőrizni fogják majd a Litani folyóig terjedő területet.

A libanoni cédrus az ország jelképe
A libanoni cédrus az ország jelképe
Fotó: Wikipédia/ Vyacheslav Argenberg

Több mint 1,2 millió ember menekült el, és további 1200-an haltak meg Libanonban, mióta Izrael március 2-án offenzívát indított a Hezbollah ellen, amelyet a csoport azon döntése váltott ki, hogy tüzet nyitott Izraelre, Teherán támogatására a regionális háborúban.

A Litani folyó Izrael határától körülbelül 30 km-re északra találkozik a Földközi-tengerrel, és a folyó és az izraeli határ közötti terület Libanon területének közel tizedét teszi ki.

Az izraeli hadsereg (IDF) a hónap elején felszólította a libanoni lakosokat, hogy hagyják el a déli területeket, a Hezbollah által ellenőrzött Bejrút déli külvárosait, és a csoport kelet-libanoni politikai központjainak helyet adó településeket.

A Gáza-model

„A művelet végén az IDF biztonsági övezetet hoz létre Libanonon belül – egy védelmi vonalat a páncéltörő rakéták ellen –, és fenntartja a biztonsági ellenőrzést a teljes terület felett a Litani folyóig, beleértve a fennmaradó Litani hidakat is” – mondta Kac egy nyilatkozatban.

Az izraeli erők megsemmisítik a Hezbollah elit Radwan harcosait, akik beszivárogtak délre, és megsemmisítik az összes fegyvert – jelentette ki.

A lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosok nem térhetnek vissza a Litanitól délre, „amíg Észak-Izrael lakosainak biztonsága nem garantált” – tette hozzá. „A libanoni határ közelében lévő falvakban minden házat lerombolunk, a gázai Rafahban és Beit Hanounban alkalmazott modell szerint, hogy véglegesen megszüntessük az északi lakosokat fenyegető veszélyeket a határ közelében” – mondta.

A Hezbollah drónokkal tartja tűz alatt Izraelt

Nadav Shoshani alezredes, az izraeli hadsereg szóvivője elmondta, hogy a Hezbollah közel 5 ezer drónt, rakétát és lövedéket lőtt ki Izraelre a konfliktus során. A Hezbollah-t az iráni Forradalmi Gárda alapította 1982-ben, hogy az iszlám forradalmat exportálja és harcoljon az abban az évben megszálló izraeli erők ellen. A háború a második nagyobb konfliktus Izrael és a Hezbollah között 2024 óta. Izrael súlyos csapásokat mért a Hezbollahra az előző háborúban, megölve vezetőjét, Haszan Naszrallah-ot és több ezer harcosát.

Az izraeli hadsereg egy újabb libanoni csapáshullámot is bejelentett, amelyek állításuk szerint a Hezbollah infrastruktúráját célozzák Bejrút déli külvárosaiban. A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint 1247 ember halt meg izraeli légicsapásokban Libanonban, köztük 124 gyermek és 52 orvos.

Források a Reutersnek a múlt héten elmondták, hogy több mint 400 Hezbollah-harcos halt meg. Az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy 10 katonája halt meg a Hezbollah elleni harcokban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izrael

Súlyos lépést tett Izrael, tiltakoznak az emberi jogi szervezetek

Az izraeli parlament, a kneszet hétfő este elfogadta Benjámin Netanjahu miniszterelnök támogatásával a terroristák halálbüntetéséről szóló törvényt. A Zulat nevű emberi jogi intézet szerint a törvény „a modern történelem legsötétebb rendszereit idézi”.

Új hangfelvételen ígért segítséget Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak szankciós ügyben (frissítve)

Vészjósló lépést tehet Oroszország az olajpiacon

Megbénult a szentpétervári Pulkovo repülőtér az ukrán dróntámadás miatt

ENSZ-békefenntartókat öltek meg Libanonban – háborús hírek

Trump aggódhat, egyre drágább a benzin az USA-ban

HVG: titkosított anyagok is előkerülhettek az uniós csúcsokon, amelyekről Szijjártó Péter beszámolt Lavrovnak?

Nem minden nyilvános, ami elhangzik.

Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG