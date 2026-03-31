Izrael a határhoz közeli minden házat lerombol majd Libanonban

Izrael lerombolja a határ menti libanoni falvak összes otthonát, és a délről menekült 600 ezer embert nem engedik haza, amíg Észak-Izrael biztonságba nem kerül – jelentette ki kedden a védelmi miniszter, és megfogadta, hogy a Gázai övezethez hasonló pusztítást fog végrehajtani a térségben – számol be róla a Reuters.

Jiszráel Kac megismételte Izrael azon terveit, hogy pufferzónát hoz létre Dél-Libanonban, mondván, hogy miután véget ért az Irán által támogatott Hezbollah csoporttal folytatott háború, továbbra is ellenőrizni fogják majd a Litani folyóig terjedő területet.

A libanoni cédrus az ország jelképe

Fotó: Wikipédia/ Vyacheslav Argenberg

Több mint 1,2 millió ember menekült el, és további 1200-an haltak meg Libanonban, mióta Izrael március 2-án offenzívát indított a Hezbollah ellen, amelyet a csoport azon döntése váltott ki, hogy tüzet nyitott Izraelre, Teherán támogatására a regionális háborúban.

A Litani folyó Izrael határától körülbelül 30 km-re északra találkozik a Földközi-tengerrel, és a folyó és az izraeli határ közötti terület Libanon területének közel tizedét teszi ki.

Az izraeli hadsereg (IDF) a hónap elején felszólította a libanoni lakosokat, hogy hagyják el a déli területeket, a Hezbollah által ellenőrzött Bejrút déli külvárosait, és a csoport kelet-libanoni politikai központjainak helyet adó településeket.

A Gáza-model

„A művelet végén az IDF biztonsági övezetet hoz létre Libanonon belül – egy védelmi vonalat a páncéltörő rakéták ellen –, és fenntartja a biztonsági ellenőrzést a teljes terület felett a Litani folyóig, beleértve a fennmaradó Litani hidakat is” – mondta Kac egy nyilatkozatban.

Az izraeli erők megsemmisítik a Hezbollah elit Radwan harcosait, akik beszivárogtak délre, és megsemmisítik az összes fegyvert – jelentette ki.

A lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosok nem térhetnek vissza a Litanitól délre, „amíg Észak-Izrael lakosainak biztonsága nem garantált” – tette hozzá. „A libanoni határ közelében lévő falvakban minden házat lerombolunk, a gázai Rafahban és Beit Hanounban alkalmazott modell szerint, hogy véglegesen megszüntessük az északi lakosokat fenyegető veszélyeket a határ közelében” – mondta.

A Hezbollah drónokkal tartja tűz alatt Izraelt

Nadav Shoshani alezredes, az izraeli hadsereg szóvivője elmondta, hogy a Hezbollah közel 5 ezer drónt, rakétát és lövedéket lőtt ki Izraelre a konfliktus során. A Hezbollah-t az iráni Forradalmi Gárda alapította 1982-ben, hogy az iszlám forradalmat exportálja és harcoljon az abban az évben megszálló izraeli erők ellen. A háború a második nagyobb konfliktus Izrael és a Hezbollah között 2024 óta. Izrael súlyos csapásokat mért a Hezbollahra az előző háborúban, megölve vezetőjét, Haszan Naszrallah-ot és több ezer harcosát.

Az izraeli hadsereg egy újabb libanoni csapáshullámot is bejelentett, amelyek állításuk szerint a Hezbollah infrastruktúráját célozzák Bejrút déli külvárosaiban. A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint 1247 ember halt meg izraeli légicsapásokban Libanonban, köztük 124 gyermek és 52 orvos.