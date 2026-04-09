Külpolitika Egyesült Államok Háború Iráni válság Izrael Közel-keleti válság Libanon Olaj

Izrael azonnal szétbombázta az iráni tűzszünetet?

Rengeteg halott, Irán újra lezárta a szorost. Egy napot sem élt meg a nehezen kialkudott iráni tűzszünet?

Csütörtök hajnalra erősen megkérdőjeleződött a szerdára pakisztáni közvetítéssel létrejött kéthetes tűzszünet az iráni háborúban – írja a The Guardian és a Reuters is.

Irán – és Pakisztán – szerint ugyanis a tűzszünet hatálya Libanonra is kiterjedt volna, azonban Izrael az egész háború legnagyobb libanoni támadását végrehajtva több mint száz célpontot támadott az országban, legalább 254 ember halálát okozva. A támadást Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is „borzalmasnak” nevezte, és elítélte.

„Ilyen pusztítás, órákkal azután, hogy Iránnal tűzszünetben állapodtak meg, hihetetlen. Hatalmas nyomást helyez a törékeny békére, amelyre kétségbeesett szüksége van a civil lakosságnak”

- fogalmazott Türk.

Az iráni parlament elnöke, Mohammad Báger Gálibáf kemény hangú közleményben azzal vádolta Izraelt és az Egyesült Államokat, hogy több ponton is megsértették a tűzszüneti megállapodást. Izrael Libanon bombázásával, az Egyesült Államok pedig az iráni urándúsításhoz való jog kétségbe vonásával.

Irán válaszul leállította a tankhajók áthaladását a Hormuzi-szoroson.

A Budapesten tartózkodó J. D. Vance amerikai alelnök szerint félreértésről van szó.

„Azt hiszem, az irániak úgy gondolták, a tűzszünet kiterjed Libanonra is, de ez egyszerűen nem így van. Soha nem tettünk ilyen ígéretet”

- mondta. Szerinte Izrael csak visszafogta magát egy kicsit Libanonban a tárgyalások segítésre érdekében, de soha nem egyezett bele, hogy az ottani harcokat is beszüntesse.

Szerdán az olaj ára hosszú idő után újra hordónként 100 dollár alá esett a tűzszünet hírére, de csütörtök reggelre újra emelkedésnek indult.

