Izrael bombázta Katart

A katari Al-Dzsazíra televízió egy Hamász forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a támadás a Hamász gázai tűzszüneti tárgyalóit célozta meg. Több robbanást hallottak kedden Katar fővárosában Dohában, közölték a Reuters szemtanúi.

Az izraeli média egy magas rangú izraeli tisztviselőre hivatkozva azt mondta, hogy a támadás a Hamász vezetői ellen irányult, köztük Halil al-Hajja, a gázai övezet vezetője ellen.

Füst szállt a főváros Katara kerülete felett, mondta egy szemtanú.

Kapcsolódó cikk Súlyos kritika érte az izraeli kormányt: ez már népirtás Gázában A téma szakértői nyilatkozatot adtak ki.