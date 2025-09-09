Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Hamász Izrael Katar

Izrael bombázta Katart

mfor.hu

Az izraeli hadsereg rádiója szerint Izrael kedden Hamász tisztviselőket támadott Katarban.

A katari Al-Dzsazíra televízió egy Hamász forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a támadás a Hamász gázai tűzszüneti tárgyalóit célozta meg. Több robbanást hallottak kedden Katar fővárosában Dohában, közölték a Reuters szemtanúi.

Az izraeli média egy magas rangú izraeli tisztviselőre hivatkozva azt mondta, hogy a támadás a Hamász vezetői ellen irányult, köztük Halil al-Hajja, a gázai övezet vezetője ellen.

Füst szállt a főváros Katara kerülete felett, mondta egy szemtanú.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bejelentés ellenére sem jön hazánkba

Távol marad hazánktól az ukrán külügyminiszter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfői bejelentésével ellentétben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön a héten Magyarországra.

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Három robbanás 24 órán belül Oroszország központi régióiban, az Ukrajnát támadó orosz hadsereg ellátását biztosító gáz- és olajvezetékekre.

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

„Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Lettország kötelezővé teszi a lett nyelvtudást az ott élő oroszoknak is.

Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

Az orosz állampolgároknak lett nyelvvizsgát kell tenniük, de sokan nem jelentkeztek rá. Ők levelet kaptak: október 13-ig el kell költözniük Lettországból.

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

Nincs mese: megbuktatták a miniszterelnököt, jön a váltás Európa egyik kulcsországában

Újabb bukás.

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Veszélyes irányba tart a háború.

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Ukrán kollégájával találkozik a miniszter.

Izrael, katona

Terrortámadás történt Jeruzsálemben, többen meghaltak

Két terrorista autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A támadásban négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Robert „Magyar” Brovdi a támadások folytatását ígérte.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168