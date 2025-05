Izrael ellen fordulhat Európa a gázai helyzet miatt

A főképviselő katasztrofálisnak nevezte a kialakult helyzetet, mint mondta, bár az Izrael által eddig beengedett segély természetesen üdvözlendő, de ez csak egy csepp a tengerben. Ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár is írt , az ENSZ humanitárius képviselője, Tom Fletcher arról beszélt, hogy, nem érkezik elegendő segély a területre, és úgy fogalmazott, ha a szállítmányok nem érkeznek meg, akár 14 ezer csecsemő is meghalhat 48 órán belül.

Az Európai Unió felülvizsgálja Izraellel kötött kereskedelmi megállapodását a gázai emberi jogi visszaélések miatt – jelentette be kedden Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.

