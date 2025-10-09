Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

Mindössze egy nappal a Hamász fegyvereseinek határokon átnyúló támadásának második évfordulója után, amely kiváltotta Izrael pusztító támadását Gázában, az egyiptomi közvetett tárgyalások eredményeként megállapodás született Donald Trump 20 pontos keretrendszerének kezdeti szakaszáról, amelynek célja a béke megteremtése a palesztin enklávéban – írja a Reuters.

A megállapodás, ha teljes mértékben végrehajtják, közelebb hozza a két felet egymáshoz, mint bármely korábbi erőfeszítés a regionális konfliktussá fajult háború megállítására, amely háború olyan országokat vont be, mint Irán, Jemen és Libanon, elmélyítette Izrael nemzetközi elszigeteltségét és átalakította a Közel-Keletet.

A megállapodás híre ünneplést váltott ki Izraelben, Gázában és azon túl, a túszok izraeli családjai tűzijátékokat lőttek a levegőbe, míg a palesztinok tapsoltak és éljeneztek a vérontás végét remélve.

A Donald Trump által szerda késő este bejelentett megállapodás azonban nem tartalmazott sok részletet, és számos megoldatlan kérdést hagyott maga után, amelyek akár a korábbi békefenntartási erőfeszítésekhez hasonlóan a megállapodás összeomlásához is vezethetnek.

„Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát” – írta Trump a Truth Social bejegyzésében.

„Ez azt jelenti, hogy az ÖSSZES túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy megállapodott vonal mentén vonja vissza csapatait, mint az első lépést egy erős, tartós és örök béke felé” – tette hozzá az amerikai elnök.

Jelentős eredmény

A megállapodás sikeres lezárása jelentős külpolitikai eredmény lenne a republikánus elnök számára, aki a nagyobb világkonfliktusok békéjének megteremtéséért kampányolt, de mind Gázában, mind Oroszország ukrajnai inváziója esetén küzdött a gyors megvalósításért.

Egy Hamász-forrás szerint az élő túszokat 72 órán belül átadják, miután az izraeli kormány jóváhagyta a megállapodást. A Hamász tisztviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy hosszabb időt vesz igénybe a halott túszok – akikről úgy tartják, hogy körülbelül 28 fő – holttestének kiemelése a gázai romok közül. Trump szerdán a Fox News „Hannity” című műsorában azt nyilatkozta, hogy a túszokat valószínűleg hétfőn szabadon engedik.

Még mindig veszélyes

Az izraeli hadsereg figyelmeztette a Gázában élő lakosokat, hogy egyes területeken még mindig veszélyes harci övezetek találhatók. A hadsereg továbbra is körülveszi Gáza városát, és a visszatérés oda továbbra is „rendkívül veszélyes” – mondta egy katonai szóvivő csütörtökön a tűzszünet bejelentését követő nyilatkozatban.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump telefonon beszéltek egymással, és gratuláltak egymásnak a „történelmi eredményhez”, az izraeli miniszterelnök pedig meghívta az amerikai elnököt, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben – közölte Netanjahu hivatala.

António Guterres, az ENSZ főtitkára felszólította a feleket, hogy teljes mértékben tartsák be a túszmegállapodás feltételeit. „Biztosítani kell a humanitárius szállítmányok és az alapvető kereskedelmi anyagok Gázába történő azonnali és akadálytalan bejutását. A szenvedésnek véget kell vetni” – mondta egy nyilatkozatban.