Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Külpolitika Donald Trump Hamász Izrael Izraeli-palesztin konfliktus

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai tűzszünetben és a túszok visszaadásában

mfor.hu

Izrael és a Hamász bejelentette, hogy megállapodtak a régóta várt tűzszüneti és túszmegállapodásban, amely Donald Trump amerikai elnök tervének első fázisa, amelynek célja a több mint 67 ezer ember halálát okozó és a Közel-Keletet átalakító gázai háború lezárása.

Mindössze egy nappal a Hamász fegyvereseinek határokon átnyúló támadásának második évfordulója után, amely kiváltotta Izrael pusztító támadását Gázában, az egyiptomi közvetett tárgyalások eredményeként megállapodás született Donald Trump 20 pontos keretrendszerének kezdeti szakaszáról, amelynek célja a béke megteremtése a palesztin enklávéban – írja a Reuters.

A megállapodás, ha teljes mértékben végrehajtják, közelebb hozza a két felet egymáshoz, mint bármely korábbi erőfeszítés a regionális konfliktussá fajult háború megállítására, amely háború olyan országokat vont be, mint Irán, Jemen és Libanon, elmélyítette Izrael nemzetközi elszigeteltségét és átalakította a Közel-Keletet.

Végül sokan tiszteleghetnek majd Donald Trump amerikai elnöknek?
Végül sokan tiszteleghetnek majd Donald Trump amerikai elnöknek?
Fotó: X/@WhiteHouse

Éljenzés

A megállapodás híre ünneplést váltott ki Izraelben, Gázában és azon túl, a túszok izraeli családjai tűzijátékokat lőttek a levegőbe, míg a palesztinok tapsoltak és éljeneztek a vérontás végét remélve.

A Donald Trump által szerda késő este bejelentett megállapodás azonban nem tartalmazott sok részletet, és számos megoldatlan kérdést hagyott maga után, amelyek akár a korábbi békefenntartási erőfeszítésekhez hasonlóan a megállapodás összeomlásához is vezethetnek.

„Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát” – írta Trump a Truth Social bejegyzésében.

„Ez azt jelenti, hogy az ÖSSZES túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy megállapodott vonal mentén vonja vissza csapatait, mint az első lépést egy erős, tartós és örök béke felé” – tette hozzá az amerikai elnök.

Jelentős eredmény

A megállapodás sikeres lezárása jelentős külpolitikai eredmény lenne a republikánus elnök számára, aki a nagyobb világkonfliktusok békéjének megteremtéséért kampányolt, de mind Gázában, mind Oroszország ukrajnai inváziója esetén küzdött a gyors megvalósításért.

Egy Hamász-forrás szerint az élő túszokat 72 órán belül átadják, miután az izraeli kormány jóváhagyta a megállapodást. A Hamász tisztviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy hosszabb időt vesz igénybe a halott túszok – akikről úgy tartják, hogy körülbelül 28 fő – holttestének kiemelése a gázai romok közül. Trump szerdán a Fox News „Hannity” című műsorában azt nyilatkozta, hogy a túszokat valószínűleg hétfőn szabadon engedik.

Még mindig veszélyes

Az izraeli hadsereg figyelmeztette a Gázában élő lakosokat, hogy egyes területeken még mindig veszélyes harci övezetek találhatók. A hadsereg továbbra is körülveszi Gáza városát, és a visszatérés oda továbbra is „rendkívül veszélyes” – mondta egy katonai szóvivő csütörtökön a tűzszünet bejelentését követő nyilatkozatban.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump telefonon beszéltek egymással, és gratuláltak egymásnak a „történelmi eredményhez”, az izraeli miniszterelnök pedig meghívta az amerikai elnököt, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben – közölte Netanjahu hivatala.

António Guterres, az ENSZ főtitkára felszólította a feleket, hogy teljes mértékben tartsák be a túszmegállapodás feltételeit. „Biztosítani kell a humanitárius szállítmányok és az alapvető kereskedelmi anyagok Gázába történő azonnali és akadálytalan bejutását. A szenvedésnek véget kell vetni” – mondta egy nyilatkozatban.

A Hamász szerdán korábban közölte, hogy átadta az általa fogva tartott túszok és az Izrael által fogva tartott palesztin foglyok listáját, akiket ki akar cserélni. A Hamász eddig nem volt hajlandó megvitatni Izrael azon követelését, hogy a Hamász adja le a fegyvereit, amit a palesztin forrás szerint a Hamász addig mindenképp elutasítana, amíg az izraeli csapatok megszállva tartják a palesztin területeket.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Szijjártó Péter keményen odaszólt a lengyel miniszterelnöknek

Arra reagálva, hogy Lengyelország nem adja ki Volodimir Z.-t.

Trump egészen meredek lépésre készül?

Trump egészen meredek lépésre készül?

Az elnök polgármestert és kormányzót börtönözne be. 

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Vlagyimir Putyin beszámolt a háború állásáról

Csaknem ötezer négyzetkilométer területet foglalt el idén az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Már megint kiesett a bot Orbán Viktor kezéből Brüsszelben?

Beadta a derekát a magyar kormány egy újabb Oroszország elleni szankció ügyében.

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Macront is maga alá temetheti a legújabb francia kormányválság

Új elnökválasztás is jöhet Franciaországban?

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők október 6-án éjszaka csapást mértek az orosz állami tulajdonú Szverdlov gyárra, amely az ország egyik fő robbanóanyag- és lőszergyártója, jelentette az ukrán vezérkar.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kétoldalú megbeszélésen Kuvaitvárosban

Szijjártó Péter az arab országokkal való európai együttműködést szorgalmazza

A külgazdasági és külügyminiszter az Európai Unió és az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) közös külügyminiszteri ülését követően arról számolt be Kuvaitvárosban, hogy az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktusban az a közös, hogy „a béke reményét mindkét helyen úgy hívják, hogy Donald Trump”.

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások.

Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

„Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – mondta a grúz miniszterelnök a tiltakozókról.

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Nem lépnek előre a húsz pontban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168