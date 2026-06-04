Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Izrael és Libanon Washingtonban közvetlen tárgyalásokon megállapodott a két ország között korábban megkötött tűzszünet végrehajtásáról – jelentette a helyi média csütörtök reggel.

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást az Izrael és Libanon képviselői között Washingtonban megtartott tárgyalási forduló végén.

A közlemény szerint a megállapodásnak az a feltétele, hogy a libanoni síita Hezbollah beszüntesse a harcot, és fegyveresei a Litáni folyótól északra fekvő területre vonuljanak vissza.

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(MTI)