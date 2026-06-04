1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Izrael

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

mfor.hu

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást.

Izrael és Libanon Washingtonban közvetlen tárgyalásokon megállapodott a két ország között korábban megkötött tűzszünet végrehajtásáról – jelentette a helyi média csütörtök reggel.

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást az Izrael és Libanon képviselői között Washingtonban megtartott tárgyalási forduló végén.

A közlemény szerint a megállapodásnak az a feltétele, hogy a libanoni síita Hezbollah beszüntesse a harcot, és fegyveresei a Litáni folyótól északra fekvő területre vonuljanak vissza.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

A pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján.

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.

Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Vlagyimir Putyin beszéde előtt két nappal lecsapott Ukrajna

Ukrajna csapást hajtott végre Oroszország második legnagyobb városának, Szentpétervárnak a peremén, néhány órával azt megelőzően, hogy a külföldi befektetések bevonzását célzó Szentpétervári Gazdasági Fórumot megnyitották volna. 

Hoppá, mire készül Norvégia?

Hoppá, mire készül Norvégia?

Sok évtizede hozott döntést gondolnának újra.

Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Az iráni hadsereg vezetője nincs túlságosan békülékeny hangulatban

Harcolnak a végsőkig is akár.

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

Belenyúlnak az uniós migrációs paktumba

De a tanácsnak és a parlamentnek is rá kell még bólintania az új szabályokra.

Ukrajnáról is tárgyal ma Magyar Péterrel a német kancellár

A magyar miniszterelnököt Berlinben, hivatalában látja vendégül Friedrich Merz.

Orbán Anita már építi a nyugati kapcsolatokat

A magyar külügyminiszter hétfőn a Külügyminisztériumban fogadta holland kollégáját, Tom Berendsent.

Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

Bajba került Netanjahu, amiért engedett Trumpnak

Nem mindenkinek tetszett a libanoni tűzszünet.

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

Bemondta Donald Trump, mikor lesz végre béke Iránnal

Volt egy kis fennakadás, de most már sínen van a dolog?

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG