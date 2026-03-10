Izrael evakuálást rendelt el Dél-Libanonban

3p

A háborúban eddig több mint 667 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát – jelentette az ENSZ kedden.

Libanon ebben a hónapban sodródott bele az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújába, miután az Irán által támogatott libanoni fegyveres szervezet, a Hezbollah rakétákat és drónokat indított Izrael felé. Erre Izrael Libanon egész területén végrehajtott súlyos bombázásokkal válaszolt – foglalja össze a Reuters.

A háborúban eddig összesen 486 ember halt meg és 1 313 sérült meg, közülük 259 gyermek – közölte a World Health Organization.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu ismét háborút vezet
„Ez mindössze hét napnyi konfliktus, és máris közel száz gyermek vesztette életét” – mondta Abdinasir Abubakar, a WHO libanoni képviselője. Hozzátette: a magas gyermekszám egyik oka, hogy a támadások jelentős része városi központokat érint, például Bejrútot. Szerinte Izrael légicsapásai – amelyek Izrael állítása szerint a Hezbollah infrastruktúráját célozzák – civilek életét is veszélybe sodorják.

Az UNHCR szerint a jelenlegi menekülési hullám gyorsabban növekszik, mint a 2023–24-es Hezbollah–Izrael háború idején. Akkor Libanonban 886 ezer ember kényszerült belső menekülésre, miközben Izrael északi határmenti településeiről tízezreket evakuáltak.

Izrael evakuálást rendelt el

A kitelepítések hirtelen növekedése nagyrészt az izraeli hadsereg nagyszabású evakuálási parancsainak következménye, amelyek Dél-Libanonra és Bejrút sűrűn lakott déli külvárosaira vonatkoznak. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa pénteken közölte, hogy ezek komoly aggályokat vetnek fel a nemzetközi jog szempontjából.

A WHO figyelmeztetett arra is, hogy Libanon kórházai és elsősegélynyújtói „rendkívüli terhelés” alatt állnak a növekvő számú sérült ellátása miatt.

Jelenleg öt kórház teljesen működésképtelen, négy részben megsérült, és 43 alapellátási egészségügyi központ zárt be – főként az ország déli részén, amelyet nagyrészt kiürítettek – mondta Abubakar.

„Sok olyan emberrel találkozunk, akik már 2024-ben is menekültek voltak. Többüknek teljesen elpusztult az otthona, családtagjaik meghaltak. Ezért az emberek most nem várják meg, mi történik – azonnal elmenekülnek” – mondta Karolina Lindholm Billing, az UNHCR libanoni képviselője.

Az UNHCR szerint mintegy 120 ezer ember tartózkodik a kormány által kijelölt menedékhelyeken, míg sokan még mindig szállást keresnek.

„Sokan rokonoknál vagy barátoknál húzzák meg magukat, mások pedig még mindig szállást keresnek. Gyakran látunk az utcák mentén parkoló autókat, amelyekben emberek alszanak, sőt sokan a járdákon töltik az éjszakát” – tette hozzá Billing.

