Izrael fokozatosan újranyitja légterét

mfor.hu

Vasárnaptól már indulhatnak a járatok. 

Izrael vasárnaptól fokozatosan megnyitja légterét az induló járatok számára is – jelentette be csütörtökön Miri Regev közlekedési miniszter.

Izrael légtere az éjszaka folyamán „fokozatosan újra megnyílt, mert ezt lehetővé tették a biztonsági körülmények”, repülőterei fogadtak gépeket, és remélhetőleg vasárnaptól már induló járatok is lesznek – tette hozzá.

Fotó: DepositPhotos.com
Vasárnaptól indulhatnak a járatok
Fotó: DepositPhotos.com

„Az első 24 órában óránként egy repülőgép érkezik, de csak kisebbek, maximum kétszáz utassal. Ezután – ha minden rendben lesz – fokozatosan növeljük a forgalmat, és nagyobb gépek is érkezhetnek, vasárnaptól pedig indulhatnak”
– mondta a repülőtéri hatóság vezérigazgatója, Saron Kadmi.

A Ben Gurion repülőtér eleinte naponta nyolc-kilencezer utast tud majd fogadni a polgári védelmi parancsnokság külön engedélyével. „Ha minden a tervek szerint alakul, akkor tíz napon belül mindenki hazatérhet” – mondta Kadmi, a háború miatt külföldön rekedt izraeliekre utalva.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásának megindításakor, szombat reggel lezárták Izrael légterét. Aznap egy nyolc óra hosszáig tartó művelettel mintegy hetven izraeli repülőgépet áttelepítettek közeli európai repülőterekre.

A tel-avivi Ben Gurion repülőtéren szombat óta csak teherszállító gépek szálltak fel és le. Az izraeli teherszállító légitársaság, a Challenge Airlines arról számolt be, hogy kedden négy teherszállító járatot indítottak európai és amerikai célállomásokra, amelyek élelmiszert, mezőgazdasági termékeket, gyógyszereket, technológiai berendezéseket és pótalkatrészeket szállítottak.

(MTI) 

