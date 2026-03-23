Izrael folytatja: példátlan csapást mért Teheránra

Az izraeli hadsereg nagyszabású támadást jelentett be azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az iráni erőművek bombázását és tárgyalásokról számolt be.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy újabb csapáshullámot indított Teherán ellen, miután Donald Trump jelezte az amerikai energiainfrastruktúra elleni támadások szüneteltetését az Iránnal folytatott, általa tárgyalásnak tekintett folyamat után – írja a The Guardian.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közölte, hogy az izraeli kormány irányelveivel összhangban folytatja a műveleteket, amíg másképp nem rendelkeznek. Körülbelül 40 perccel azután, hogy Trump bejelentette, öt nappal meghosszabbította az iráni erőművek elleni csapások határidejét, és „produktívnak” minősítette a Teheránnal folytatott tárgyalásokat, az IDF az X-en azt közölte, hogy „éppen most kezdődött egy újabb csapáshullám az iráni terrorrezsim infrastruktúrája ellen Teherán-szerte”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter találkozója Jiszráél Katz izraeli külügyminiszterrel Jeruzsálemben 2024. január 17-én.
Az energia létesítményeket nem támadják

Az IDF a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy az energiainfrastruktúrát nem érinti a támadás, ami arra utalt, hogy Izrael követheti Washington példáját, és felfüggesztheti az iráni erőművek és kapcsolódó létesítmények célba vételét.

Egy IDF-tisztviselő a Times of Israelnek elmondta, hogy a hadsereg nem kommentálhatja az amerikai elnök bejelentését az Iránnal folytatott tárgyalásokról, mondván, hogy ez egy „politikai ügy”, és kijelentette, hogy „Izrael politikai vezetésének irányelveivel összhangban működik, és a tervei szerint folytatja a csapásmérést Iránban, amíg másképp nem utasítják”.

Példátlan támadás

Az Al Jazeera Arabic teheráni tudósítója arról számolt be, hogy az iráni fővárosban történt robbanások mérete és hangereje „példátlan” volt.

Izrael a közelmúltban nem fenyegetőzött azzal, hogy ilyen létesítményeket támad, de Iszráel Kac védelmi miniszter vasárnap azt mondta, hogy az Irán és „az általa támogatott infrastruktúra” elleni támadások jelentősen eszkalálódni fognak.

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn bejelentette, hogy újabb támadást indított izraeli célpontok ellen.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) március 23-án nyilvánosságra hozta annak a magyar hírszerző tisztnek a nevét, aki állítólag felügyelte a tavaly felszámolt kémkedési műveletet Kárpátalján.

Az izraeli titkosszolgálat mindeddig nem tudott érdemi lázadást szítani Iránban a háború idején, és a kurd milíciák iráni inváziója is elmaradt – az iráni rezsim továbbra is a helyén van. 

A Bizottság szóvivője jelezte ezt, miután kitudódott, hogy a magyar külügyminiszter bizalmas információkról egyeztet orosz kollégájával.

Nincsen közvetlen vagy közvetett kommunikáció az Egyesült Államokkal, állítja az iráni Fras hírügynökség forrása.

Az ultimátumát is meghosszabbította. „Jó és eredményes megbeszéléseket" folytattak Iránnal – írta, közel lehet a megállapodás.

A teljes Perzsa-öböl a Hormuzi-szoros sorsára juthat?

Fontos erőfelmérőt tartottak Franciaországban. A Nemzeti Front nem tudott megszerezni egy nagyvárost sem, de országosan azért javította pozícióit.

Ellátásbiztonság szempontjából az európai és az ázsiai országokat sokkal érzékenyebben érinti a Hormuzi-szoros blokádja és az akadozó tengeri szállítások, mint az Egyesült Államokat. Azonban Donald Trumpnak is főhet a feje, hiszen a közel-keleti háború miatt megemelkedő üzemanyagárak, illetve a várható globális inflációs sokk kifejezetten rosszul jön neki, kevesebb mint 8 hónappal az amerikai félidős választások előtt. Nem véletlen, hogy az idei év leginkább várt csúcstalálkozóját is elhalasztották.

Az egész régió víz és energia nélkül maradhat?

Janez Jansa pártja csak másodiknak futhat be.

