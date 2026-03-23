Izrael folytatja: példátlan csapást mért Teheránra

Az izraeli hadsereg közölte, hogy újabb csapáshullámot indított Teherán ellen, miután Donald Trump jelezte az amerikai energiainfrastruktúra elleni támadások szüneteltetését az Iránnal folytatott, általa tárgyalásnak tekintett folyamat után – írja a The Guardian.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közölte, hogy az izraeli kormány irányelveivel összhangban folytatja a műveleteket, amíg másképp nem rendelkeznek. Körülbelül 40 perccel azután, hogy Trump bejelentette, öt nappal meghosszabbította az iráni erőművek elleni csapások határidejét, és „produktívnak” minősítette a Teheránnal folytatott tárgyalásokat, az IDF az X-en azt közölte, hogy „éppen most kezdődött egy újabb csapáshullám az iráni terrorrezsim infrastruktúrája ellen Teherán-szerte”.

Az energia létesítményeket nem támadják

Az IDF a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy az energiainfrastruktúrát nem érinti a támadás, ami arra utalt, hogy Izrael követheti Washington példáját, és felfüggesztheti az iráni erőművek és kapcsolódó létesítmények célba vételét.

Egy IDF-tisztviselő a Times of Israelnek elmondta, hogy a hadsereg nem kommentálhatja az amerikai elnök bejelentését az Iránnal folytatott tárgyalásokról, mondván, hogy ez egy „politikai ügy”, és kijelentette, hogy „Izrael politikai vezetésének irányelveivel összhangban működik, és a tervei szerint folytatja a csapásmérést Iránban, amíg másképp nem utasítják”.

Példátlan támadás

Az Al Jazeera Arabic teheráni tudósítója arról számolt be, hogy az iráni fővárosban történt robbanások mérete és hangereje „példátlan” volt.

Izrael a közelmúltban nem fenyegetőzött azzal, hogy ilyen létesítményeket támad, de Iszráel Kac védelmi miniszter vasárnap azt mondta, hogy az Irán és „az általa támogatott infrastruktúra” elleni támadások jelentősen eszkalálódni fognak.

Az iráni Forradalmi Gárda hétfőn bejelentette, hogy újabb támadást indított izraeli célpontok ellen.