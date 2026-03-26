Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Izrael levette a listáról Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert és Mohammad Baqer Qalibaf parlamenti elnököt halállistájáról, miután Pakisztán kérte, hogy Washington és szövetségese ne vegye őket célba, mivel velük indulhatnak el a tárgyalások – közölte a Reuters hírügynökséggel csütörtökön egy, a megbeszéléseket ismerő pakisztáni forrás.

„Az izraeliek rendelkeztek a koordinátáikkal, és ki akarták iktatni őket. Azt mondtuk az Egyesült Államoknak, hogy ha őket is likvidálják, akkor nincs más, akivel beszélhetnének, ezért az Egyesült Államok arra kérte az izraelieket, hogy fogják vissza magukat” – mondta a forrás.

Pakisztán katonai és külügyi hivatala nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter korábban felszólat az ENSZ-ben is

Csak ideiglenes a halálos fenyegetés visszavonása

A Wall Street Journal arról számolt be, hogy a két magas rangú iráni tisztviselőt ideiglenesen eltávolított Izrael a likvidálandó irániak listájáról, a lehetséges béketárgyalások érdekében. Legfeljebb négy-öt napra vették le őket a listáról – közölték az amerikai lappal, de nem említették Pakisztán szerepét ebben.

Pakisztán, Egyiptom és Törökország közvetítőként működik Teherán és Washington között az iráni háború lezárása érdekében.

Iszlámábád közvetlen kapcsolatot tartott fenn Washingtonnal és Teheránnal is, miközben ezek a kommunikációs csatornák a legtöbb más ország számára befagytak. Iszlámábádot a lehetséges béketárgyalások valószínű helyszínnek is tekintik.

Irán bejelentette, hogy megvizsgálja Donald Trump amerikai elnök 15 pontos békejavaslatát, amelyet Pakisztánon keresztül küldtek el nekik. A javaslat Irán magasan dúsított uránkészleteinek eltávolítását, a dúsítás leállítását, ballisztikusrakéta-programjának korlátozását és a regionális szövetségeseinek nyújtott finanszírozásának leállítását szorgalmazza, állítják a tervet ismerő izraeli kabinetforrások.

Donald Trump arról beszélt, hogy Irán kétségbeesetten szeretne megállapodásra jutni, míg Aragcsi azt mondta, hogy Teherán megvizsgálja az amerikai javaslatot, de nem áll szándékában közvetlen tárgyalásokat folytatni a konfliktus lezárása érdekében.