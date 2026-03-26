Izrael ideiglenesen letett néhány iráni vezető likvidálásáról

Az iráni külügyminisztert és a parlament elnökét levették halállistájukról, hogy legyen kivel tárgyalniuk az amerikaiaknak – állítja egy pakisztáni forrás.

Izrael levette a listáról Abbász Aragcsi iráni külügyminisztert és Mohammad Baqer Qalibaf parlamenti elnököt halállistájáról, miután Pakisztán kérte, hogy Washington és szövetségese ne vegye őket célba, mivel velük indulhatnak el a tárgyalások – közölte a Reuters hírügynökséggel csütörtökön egy, a megbeszéléseket ismerő pakisztáni forrás.

„Az izraeliek rendelkeztek a koordinátáikkal, és ki akarták iktatni őket. Azt mondtuk az Egyesült Államoknak, hogy ha őket is likvidálják, akkor nincs más, akivel beszélhetnének, ezért az Egyesült Államok arra kérte az izraelieket, hogy fogják vissza magukat” – mondta a forrás.

Pakisztán katonai és külügyi hivatala nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter korábban felszólat az ENSZ-ben is
Csak ideiglenes a halálos fenyegetés visszavonása

A Wall Street Journal arról számolt be, hogy a két magas rangú iráni tisztviselőt ideiglenesen eltávolított Izrael a likvidálandó irániak listájáról, a lehetséges béketárgyalások érdekében. Legfeljebb négy-öt napra vették le őket a listáról – közölték az amerikai lappal, de nem említették Pakisztán szerepét ebben.

Pakisztán, Egyiptom és Törökország közvetítőként működik Teherán és Washington között az iráni háború lezárása érdekében.

Iszlámábád közvetlen kapcsolatot tartott fenn Washingtonnal és Teheránnal is, miközben ezek a kommunikációs csatornák a legtöbb más ország számára befagytak. Iszlámábádot a lehetséges béketárgyalások valószínű helyszínnek is tekintik.

Irán bejelentette, hogy megvizsgálja Donald Trump amerikai elnök 15 pontos békejavaslatát, amelyet Pakisztánon keresztül küldtek el nekik. A javaslat Irán magasan dúsított uránkészleteinek eltávolítását, a dúsítás leállítását, ballisztikusrakéta-programjának korlátozását és a regionális szövetségeseinek nyújtott finanszírozásának leállítását szorgalmazza, állítják a tervet ismerő izraeli kabinetforrások.

Donald Trump arról beszélt, hogy Irán kétségbeesetten szeretne megállapodásra jutni, míg Aragcsi azt mondta, hogy Teherán megvizsgálja az amerikai javaslatot, de nem áll szándékában közvetlen tárgyalásokat folytatni a konfliktus lezárása érdekében.

 

Orbán Viktor szerint két dolog miatt veszélyes az iráni háború Magyarországra

Az iráni háborút az új világrend részeként kell értelmezni, ahol a nagyhatalmak ismét a saját nemzeti érdekeik szerint cselekszenek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Mario Nawfal amerikai politikai kommentátornak adott interjújában.

Bilincs került a Magyarországon terroristának nevezett csehországi gyújtogatókra

Letartóztatták azt a három embert, akiket a cseh rendőrség a hadiipari LPP Holding pardubicei üzemében múlt pénteken történt szándékos gyújtogatás elkövetésével gyanúsít – közölte a rendőrség.

Evakuálni kellett az orosz személyzetet egy légicsapást szenvedett iráni atomerőműből

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

Újabb gyomrost adott Ukrajna az orosz olajiparnak

Tűz ütött ki az Uszty-Luga kikötőben egy ukrán dróntámadás nyomán – közölte Alekszandr Drozgyenko, a leningrádi régió kormányzója szerdán a Telegram-csatornáján.

„Végig vele vagyok" – Orbán Viktorról posztolt Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.

Ez lehet Donald Trump legújabb iráni béketervében

Az amerikai elnök újabb béktervvel lepte meg Iránt és a világot. Kérdés, hogy mit szólnak ehhez Teheránban.

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

Mi már régóta tudjuk, milyen gyakran telefonál Szijjártó Péter Lavrovval

Erről ő maga beszélt két évvel ezelőtt laptársunknak.  

Zárt ajtók mögött ülésezik a Nemzetvédelmi Bizottság

Minden bizonnyal holnapután pedig jön a Kormányinfó is, ahol közlik majd, mire jutott a bizottság. 

