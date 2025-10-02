Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

„A Hamász-Sumud flottilla hajói biztonságos körülmények között és háborítatlanul haladnak Izrael felé, az utasok jól vannak, és amint partot érnek, megkezdődik kiutasításuk az országból” – tette hozzá a külügyi tárca. Izrael szerint a Global Sumud flottilla mögött a Hamász palesztin iszlamista szervezet áll.

„Greta (Thunberg) és barátai biztonságban vannak és egészségesek” – közölték a Gázai övezetbe eljutni akaró, legismertebb klímaaktivistáról. A minisztérium az X-en nyilvánosságra hozta a Thunberg letartóztatásáról szóló és a haditengerészet által készített felvételt. Az izraeli haditengerészet idén júniusban egyszer már őrizetbe vette Thunberget és 11 további embert, amikor egy kisebb hajón, a Freedom Flotilla Coalition nevű raj részeként Gáza felé tartottak.

Az izraeli haditengerészet csütörtökre virradóan az asdódi kikötőbe kényszerített a hajók közül 21-et, és délelőtt már nem volt követhető a résztvevők élő közvetítése az útról. A negyvennégy hajóból a még el nem térítettek egyelőre tovább haladnak a Gázai övezet partjai felé.

A hajókon utazók azt állítják, hogy az izraeli haditengerészet agresszívan lépett fel ellenük, egyebek között vízágyúkat vetett be, hozzátették: senki nem sérült meg az utasok közül. A hajókamerák élő közvetítéseiben időnként kisebb robbanások voltak hallhatók.

Az al-Dzsazíra katari székhelyű hírtelevízió már korábban tudósított arról, hogy az izraeli erők letartóztatják az Alma és a Szirusz hajókon utazókat, és hogy utóbbiak azt állítják: „megtámadták őket”.

Szerda este a külügyminisztérium közzétett egy videót, amelyen egy haditengerészeti tiszt rádión közli a flottilla aktivistáival: „Önök tiltott zóna felé közelednek. Ha segítséget akarnak nyújtani Gázának, kérem, tegyék azt a hivatalos csatornákon! Kérem, változtassák meg útvonalukat, és Asdód kikötőjébe hajózzanak, ahol rakományukat biztonsági ellenőrzés után eljuttatjuk a Gázai övezetbe!”

A flottilla a szervezők állítása szerint gyógyszert és élelmiszert szállít Gázába, és a hajókon mintegy ötszáz aktivista, köztük európai parlamenti képviselők, ügyvédek kísérik a rakományt. A Telegram közösségi hálózaton közzétettek több videófelvételt, amelyeken a már Asdódba kényszerített aktivisták útlevelüket felmutatva azt állítják, hogy akaratuk ellenére hurcolták őket Izraelbe, miközben hangsúlyozzák, hogy küldetésük békés humanitárius akció.

Az Európa déli partjaitól elindult Global Sumud akcióját nemzetközi figyelem kíséri, Izrael pedig többször is figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza. Több ország – köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország – hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla mellé állampolgáraik védelmére.

A török külügyminisztérium a flottilla elleni izraeli támadást terrortámadásnak nevezte, amely szerinte veszélybe sodorja ártatlan civilek életét. Az isztambuli főügyészség máris vizsgálatot indított 24 török állampolgár Izrael általi letartóztatása ügyében olyan vádakkal, mint jogtalan fogva tartás, járműveik jogtalan lefoglalása és megrongálása.

Gustavo Petro kolumbiai elnök helyi idő szerint szerdán elrendelte Izrael teljes diplomáciai képviseletének kiutasítását az országból, felmondta az Izraellel megkötött szabadkereskedelmi megállapodást, és követelte a letartóztatott kolumbiaiak szabadon bocsátását, miután két kolumbiai állampolgárt is letartóztattak az egyik hajón.

A szerda este elkezdődött és csütörtök estig tartó jóm-kipúr böjt alatt végig zárva van a tel-avivi Ben Gurion repülőtér, és az országban teljesen leáll minden egyéb közlekedés is, ezért a kiutasítandó aktivisták csak az ünnep után tudják elhagyni az országot – közölték.

Mintegy három órával a jóm-kipúr kezdete után légiriadó volt Izrael déli részén, mert a Gázai övezetből öt rakétával megtámadták az országrészt. Egy rakéta lakatlan területen csapódott be, a többit a Vaskupola légvédelmi rendszer ellenrakétái elfogták.

(MTI) 

