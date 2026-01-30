Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Az ENSZ régóta elfogadja a gázai egészségügyi hatóságok által rögzített halálos áldozatok számát pontosnak, azonban Izrael kétségbe vonta ezeket az adatokat, azzal érvelve, hogy az enklávé egészségügyi minisztériumát a Hamász vezette, és nem lehet megbízni bennük – számol be róla Reuters.

A gázai egészségügyi minisztérium közzéteszi a halottakként nyilvántartottak nevét és életkorát. Most azt állítják, hogy az áldozatok száma meghaladja a 71 ezret, beleértve az októberi, amerikai közvetítésével létrejött tűzszünet kezdete óta izraeli támadásokban meghalt több mint 480 főt is.

Kő kövon nem maradt Gázában

Fotó: MTI/AP

Azt állítják, hogy még több ezer ember van eltemetve Gáza lerombolt városainak romjai alatt. Nem tesznek különbséget civilek és harcosok között, de a halottak többségét nőként vagy gyermekként azonosították.

Egy csütörtöki, magas rangú katonai tisztviselőkkel tartott tájékoztatóra hivatkozva az izraeli Ynet hírportál és más vezető médiumok arról számoltak be, hogy a hadsereg hasonló becslést fogadott el.

„Becslésünk szerint körülbelül 70 ezer gázai halt meg a háború alatt, az eltűnt személyeket nem számítva” – idézte a Ynet egy tisztviselőt. „Jelenleg azon dolgozunk, hogy különbséget tegyünk a terroristák és azok között, akik nem vettek részt benne” – idézte a tisztviselőt a sajtó.

Az izraeli hadsereg kérdésre azt válaszolta, hogy „a közzétett részletek nem tükrözik a hivatalos (izraeli védelmi erők) adatait”.

Hozzátették: „Az ügyben megjelenő minden kiadványt vagy jelentést hivatalos és rendezett csatornákon keresztül fognak nyilvánosságra hozni.”

A háborút kiváltó 2023. október 7-i Hamász-támadás mintegy 1200 ember halálát okozta Izraelben, többségükben civilek, az izraeli összesítések szerint. Több mint 470 izraeli katona halt meg a háború alatt.