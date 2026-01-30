Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Az ENSZ régóta elfogadja a gázai egészségügyi hatóságok által rögzített halálos áldozatok számát pontosnak, azonban Izrael kétségbe vonta ezeket az adatokat, azzal érvelve, hogy az enklávé egészségügyi minisztériumát a Hamász vezette, és nem lehet megbízni bennük – számol be róla Reuters.
A gázai egészségügyi minisztérium közzéteszi a halottakként nyilvántartottak nevét és életkorát. Most azt állítják, hogy az áldozatok száma meghaladja a 71 ezret, beleértve az októberi, amerikai közvetítésével létrejött tűzszünet kezdete óta izraeli támadásokban meghalt több mint 480 főt is.
Azt állítják, hogy még több ezer ember van eltemetve Gáza lerombolt városainak romjai alatt. Nem tesznek különbséget civilek és harcosok között, de a halottak többségét nőként vagy gyermekként azonosították.
Egy csütörtöki, magas rangú katonai tisztviselőkkel tartott tájékoztatóra hivatkozva az izraeli Ynet hírportál és más vezető médiumok arról számoltak be, hogy a hadsereg hasonló becslést fogadott el.
„Becslésünk szerint körülbelül 70 ezer gázai halt meg a háború alatt, az eltűnt személyeket nem számítva” – idézte a Ynet egy tisztviselőt.
„Jelenleg azon dolgozunk, hogy különbséget tegyünk a terroristák és azok között, akik nem vettek részt benne” – idézte a tisztviselőt a sajtó.
Az izraeli hadsereg kérdésre azt válaszolta, hogy „a közzétett részletek nem tükrözik a hivatalos (izraeli védelmi erők) adatait”.
Hozzátették: „Az ügyben megjelenő minden kiadványt vagy jelentést hivatalos és rendezett csatornákon keresztül fognak nyilvánosságra hozni.”
A háborút kiváltó 2023. október 7-i Hamász-támadás mintegy 1200 ember halálát okozta Izraelben, többségükben civilek, az izraeli összesítések szerint. Több mint 470 izraeli katona halt meg a háború alatt.