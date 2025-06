Izrael megtámadta Iránt

Eyal Zamir, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke elmondta, hogy több tízezer katonát hívtak be és „felkészítettek minden határon át”.

Az iráni állami televízió arról számolt be, hogy Hoszein Szalamit, az elit Forradalmi Gárda parancsnokát megölték, és az egység teheráni főhadiszállását eltalálták. Több gyermek is meghalt egy lakóövezetben végrehajtott csapásban a fővárosban.

Az iráni média és szemtanúk robbanásokról számoltak be, többek között az ország fő urándúsító üzemében, Natanzban, miközben Izrael szükségállapotot hirdetett a megtorló rakéta- és dróntámadások előrejelzése miatt – jelentette a Reuters.

