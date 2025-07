Izrael: nagyon magasnak látják a kockázatot

A hitelminősítő kiemeli, hogy a konfliktusok egymást követő hullámai ellenére továbbra is igen erős az izraeli állampapírok kereslete a hazai és külföldi befektetők részéről, és az Iránnal vívott 12 napos háború idején is többszörösen túljegyezték az izraeli kormány kötvénykibocsátásait. Az elemzés szerint a besorolást terhelő negatív kilátás ugyanakkor a nagyon magas geopolitikai és biztonsági kockázatokat tükrözi, mivel ezeknek a kockázatoknak az izraeli költségvetési és gazdasági kilátásokra gyakorolt hatása súlyosabb lehet a hitelminősítő által jelenleg vártnál.

A cég hangsúlyozza, hogy az Iránnal vívott fegyveres konfliktus előtt 70 százalékon tetőző izraeli államadósságrátát valószínűsített, és ezt a korábbi várakozását módosította most 75 százalékra. A „Baa1” szintű szuverén besorolás figyelembe veszi ugyanakkor Izrael erőteljes, mély befektetői bázisú piaci hozzáférését, amely a hitelköltségek korlátozásával fontos szerepet játszik a költségvetési kockázatok enyhítésében. Ugyancsak figyelembe veszi az osztályzat azt, hogy az izraeli gazdaság ellenállóképesnek bizonyult az egyszerre több fronton zajló, elhúzódó katonai konfliktus sokkjával szemben – áll a Moody's elemzésében.

