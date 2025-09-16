Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika ENSZ Izrael Izraeli-palesztin konfliktus

Izrael népirtást követett el Gázában, állítja az ENSZ vizsgálóbizottsága

mfor.hu

A jelentés izraeli vezetők nyilatkozatait és az izraeli erők magatartásának mintáját idézi a népirtó szándék bizonyítékaként.

Egy új ENSZ jelentés szerint alapos okkal feltételezhető, hogy a nemzetközi jogban meghatározott öt népirtó cselekmény közül négyet a 2023-as Hamasszal folytatott háború kezdete óta követtek el: egy csoport tagjainak megölése, súlyos testi és lelki sérülések okozása, a csoport elpusztítására tervezett körülmények szándékos előidézése, valamint a születések megakadályozása – írja a BBC.

Ételre váró gyerekek Gázában
Ételre váró gyerekek Gázában
Fotó: UNRWA

„Ma valós időben vagyunk tanúi annak, hogyan szegik meg és teszik próbára a világ szemében a „soha többé” ígéretét. A Gázában zajló népirtás erkölcsi felháborodás és jogi vészhelyzet” – mondta Navi Pillay, a megszállt palesztin területekről szóló vizsgálóbizottság vezetője és a Nemzetközi Büntetőbíróság volt bírája egy genfi sajtótájékoztatón – a Reuters jelentése szerint.

„Ezekért az atrocitás bűncselekményekért a legmagasabb szintű izraeli hatóságok felelősek, akik közel két éve népirtó kampányt folytatnak azzal a konkrét szándékkal, hogy elpusztítsák a gázai palesztin csoportot” – tette hozzá a vizsgálóbizottság vezetője.

Izrael kategorikusan elutasítja

Az izraeli külügyminisztérium kategorikusan elutasította a jelentést, „torzítottnak és hamisnak” nyilvánítva azt. A bizottságban részt vevő három szakértőt azzal vádolta, hogy „Hamász megbízottaiként” szolgáltak, és „teljes mértékben a Hamász mások által tisztára mosott és ismételt hazugságaira” támaszkodtak, amelyeket „már alaposan megcáfoltak”.

„A jelentésben szereplő hazugságokkal szöges ellentétben a Hamász az a párt, amely népirtást kísérelt meg Izraelben – 1200 embert gyilkolt meg, nőket erőszakolt meg, családokat égetett élve, és nyíltan kijelentette, hogy célul tűzte ki minden zsidó megölését” – tette hozzá az izraeli külügyminisztérium.

Egy izraeli katonai tisztviselő „alaptalannak” minősítette a jelentést, mondván: „Egyetlen más ország sem működött ilyen körülmények között, és nem tett ennyit a csatatéren tartózkodó civilek megkárosításának megakadályozása érdekében.”

