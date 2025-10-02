Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget

Izraeli erők tartóztatták fel több palesztinbarát flottila hajóját is Gáza partjaitól nagyjából 110 kilométerre. A hajók megpróbálták áttörni a terület tengeri blokádját. A rajtaütés a flottila vezetőhajóján, az Almán kezdődött, ennek legénységét, köztük a svéd klímaaktivistát, Greta Thunberget is letartóztatta az izraeli katonaság – írja a Telex.

A flotilla saját hajókövetési adatai alapján összesen 13 hajót állított meg Izrael. Az út szervezői közölték, hogy ennek ellenére a többi hajóval „rendíthetetlenül folytatják útjukat”, és úgy vélik, hajóikat illegálisan fogta el Izrael. Az incidens előtt nem sokkal Greta Thunberg egy videót is közzétett Instagramon, ahol azt állította, hogy „az Alma hajó fedélzetén vagyok, Izrael hamarosan elfog minket”. Thunberget és több aktivistát később az izraeli Asdód kikötőjében vették őrizetbe a helyi erők.



Fotó: Wikipédia

Izrael már többször figyelmeztette a flotta szervezőjét, a Global Sumud Flotillát (GSF), hogy forduljon vissza. A több mint 40 civil hajóból álló flotilla egy magas kockázatú zónának számító területre lépett be szerdán, erre válaszul kezdte meg Izrael akcióját. Bár nemzetközi vizeken voltak továbbra is a hajók, Izrael korábban figyelmeztette őket, hogy ne keljenek át ezen a területen.

Az izraeli külügyminisztérium megerősítette a történteket, jelezve, hogy korábban arra kérték a flotillát, kössön ki Asdódban, és szállítsa onnan segélyét a Gázai övezetbe. Az izraeli haditengerészet korábban arra figyelmeztette a flotillát, hogy egy aktív harci övezethez közeledik, ezért álljanak le, cserébe pedig Izrael segíti a segélyek elszállítását Gázáig. Az izraeli haditengerészet erőinek lépése után több ezer ember vonult utcákra Olaszország-szerte spontán demonstrációt tartani – írta a Telex.