Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

Tudósítások szerint kedd hajnalban az izraeli erők újabb légicsapásokat hajtottak végre iráni területen, amelynek egyik célpontja Ali Laridzsáni, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára volt.

Laridzsáni az izraeli-amerikai csapások kezdetén lefejezett iráni vezetés egyik legbefolyásosabb figurája lett. Egyelőre nem lehet biztosat tudni sorsáról, azt az izraeli tisztviselők sem tudják, hogy csak megsebesült vagy meg is halt a támadásban.

Ejal Zamir altábornagy, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke egy reggeli helyzetértékelés során lényegében megerősítette a támadások tényét. Zamir közölte, hogy

„az éjszaka folyamán jelentős likvidálási eredmények születtek, amelyek hatással lehetnek a hadműveletek kimenetelére és az IDF feladataira”.

Azt viszont tényként közölte az izraeli haderő (IDF), hogy meggyilkolták az iráni Forradalmi Gárda alá tartozó önkéntes milícia, a Baszidzs vezetőjét, Gholamreza Szolejmánit. A Baszidzs jelentős szerepet vállalt a januári, az iráni rezsim elleni tüntetések vérbe fojtásában, illetve a háború kitörése óta a „rend” fenntartásában.

בתקיפה מדויקת בטהרן: צה״ל חיסל את מפקד יחידת הבסיג׳



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן, תקף אתמול באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ לאורך שש השנים האחרונות.



כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

Irán egyelőre nem erősítette meg Szolejmáni halálhírét.