2p

Külpolitika Háború Irán Iráni válság Izrael Közel-keleti válság

Izrael újra lecsapott: két iráni vezetőt is megölhettek kedden

mfor.hu

Két újabb fontos skalp – ha igaz.

Tudósítások szerint kedd hajnalban az izraeli erők újabb légicsapásokat hajtottak végre iráni területen, amelynek egyik célpontja  Ali Laridzsáni, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára volt.

Laridzsáni az izraeli-amerikai csapások kezdetén lefejezett iráni vezetés egyik legbefolyásosabb figurája lett. Egyelőre nem lehet biztosat tudni sorsáról, azt az izraeli tisztviselők sem tudják, hogy csak megsebesült vagy meg is halt a támadásban.

Ejal Zamir altábornagy, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke egy reggeli helyzetértékelés során lényegében megerősítette a támadások tényét. Zamir közölte, hogy

„az éjszaka folyamán jelentős likvidálási eredmények születtek, amelyek hatással lehetnek a hadműveletek kimenetelére és az IDF feladataira”.

Azt viszont tényként közölte az izraeli haderő (IDF), hogy meggyilkolták az iráni Forradalmi Gárda alá tartozó önkéntes milícia, a Baszidzs vezetőjét, Gholamreza Szolejmánit. A Baszidzs jelentős szerepet vállalt a januári, az iráni rezsim elleni tüntetések vérbe fojtásában, illetve a háború kitörése óta a „rend” fenntartásában.

Irán egyelőre nem erősítette meg Szolejmáni halálhírét.

 

 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168