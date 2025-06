Izraeli-iráni konfliktus: fontos bejelentést tett Trump

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Karoline Leavitt szóvivő csütörtöki tájékoztatóján arra a kérdésre, hogy az amerikai adminisztráció célja-e a rezsimváltás kikényszerítése Iránban, úgy válaszolt, hogy az elnök elsődleges prioritása annak biztosítása, hogy Irán nem jut atomfegyver birtokába, valamint hogy megvalósuljon a béke és stabilitás a Közel-Keleten. A fehér házi illetékes ugyanakkor arról is beszélt, hogy Irán minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy nukleáris fegyvert gyártson, és ehhez csak az ország legfőbb vezetője, az ajatollah utasítására van szüksége.

Az elnök még szerdán azt közölte, hogy Irán részéről szándék mutatkozik a tárgyalásra, akár arra is, hogy delegációt küldjön az amerikai fővárosba. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy nem tűzszünetre, hanem végleges rendezésre törekszik.

