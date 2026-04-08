Külpolitika Egyesült Államok Európai Unió J. D. Vance Orbán Viktor

J. D. Vance kiállása Orbán Viktor mellett kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Reagáltak Brüsszelben az alelnök vádjaira.

A Guardian cikke szerint az Európai Bizottság több szóvivője is hezitálva, de végül reagált J. D. Vance amerikai alelnök azon budapesti kijelentéseire, amelyekben példátlan uniós beavatkozással vádolta Brüsszelt a magyar választások kapcsán.

A bizottság technológiai szóvivője, Thomas Regnier kissé ironikus hangnemben úgy fogalmazott: „az európai bürokraták” valójában azon dolgoznak, hogy olyan szabályozási keretet alakítsanak ki, amely biztosítja, hogy a választások a polgárok kezében maradjanak. Bár megjegyzése hivatalosan a közösségi platformok szabályozására vonatkozott, a megszólalásban érződött egy finom üzenet Vance felé is – áll a Guardian értelmezésében.

Az EU külügyi szóvivője, Anitta Hipper újságírói kérdésekre válaszolva ennél valamivel egyértelműbben fogalmazott az amerikai vádakkal kapcsolatban. Mint mondta:

 „diplomáciai csatornákon keresztül jelezni fogjuk aggodalmainkat amerikai partnereink felé.”

Arra a kérdésre, pontosan mi lehet ezek tartalma, Hipper nem adott részleteket, mondván: az EU nem hozza nyilvánosságra a partnereivel folytatott egyeztetések részleteit.

A bizottság helyettes szóvivője, Arianna Podestà hozzátette: az EU rendelkezik a megfelelő fórumokkal és keretekkel az ilyen kérdések megvitatására, és ezeken keresztül folytatják majd az egyeztetést az Egyesült Államokkal, ha Washington is nyitott erre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy nappal tovább marad Budapesten az amerikai alelnök

Fél Budát lezárják miatta.

Családi házakba csapódtak Putyin drónjai

12 helyszínen 24 drón célba talált.

A Fehér Ház győzelemként jellemzi a tűzszünetet

Kínai segítség is kellett a tűzszünethez.

Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be, megnyitják a Hormuzi-szorost

Irán szerint a tárgyalások hamarosan megkezdődnek.

Így próbál J. D. Vance választást nyerni Orbán Viktornak

Rég nem látogatott amerikai alelnök Magyarországra.  

Valamitől megriadt Orbán VIktor szövetségese?

Aleksandar Vučić belengette, nem biztos, hogy nyáron megtörténnek az előrehozott választások. 

Kiderült, mi az egyik oka J.D. Vance látogatásának

Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance.

Így érkezett meg J. D. Vance Budapestre

Leszállt az amerikai alelnök különgépe, Szijjártó Péter fogadta. 

JD Vance már úton van Magyarországra, újabb részleteket közölt a látogatásáról

J. D. Vance már repülőgépen ül, Ukrajnáról és Európáról tervez tárgyalni a magyar miniszterelnökkel. 

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

