J. D. Vance kiállása Orbán Viktor mellett kiverte a biztosítékot Brüsszelben

A Guardian cikke szerint az Európai Bizottság több szóvivője is hezitálva, de végül reagált J. D. Vance amerikai alelnök azon budapesti kijelentéseire, amelyekben példátlan uniós beavatkozással vádolta Brüsszelt a magyar választások kapcsán.

A bizottság technológiai szóvivője, Thomas Regnier kissé ironikus hangnemben úgy fogalmazott: „az európai bürokraták” valójában azon dolgoznak, hogy olyan szabályozási keretet alakítsanak ki, amely biztosítja, hogy a választások a polgárok kezében maradjanak. Bár megjegyzése hivatalosan a közösségi platformok szabályozására vonatkozott, a megszólalásban érződött egy finom üzenet Vance felé is – áll a Guardian értelmezésében.

Az EU külügyi szóvivője, Anitta Hipper újságírói kérdésekre válaszolva ennél valamivel egyértelműbben fogalmazott az amerikai vádakkal kapcsolatban. Mint mondta:

„diplomáciai csatornákon keresztül jelezni fogjuk aggodalmainkat amerikai partnereink felé.”

Arra a kérdésre, pontosan mi lehet ezek tartalma, Hipper nem adott részleteket, mondván: az EU nem hozza nyilvánosságra a partnereivel folytatott egyeztetések részleteit.

A bizottság helyettes szóvivője, Arianna Podestà hozzátette: az EU rendelkezik a megfelelő fórumokkal és keretekkel az ilyen kérdések megvitatására, és ezeken keresztül folytatják majd az egyeztetést az Egyesült Államokkal, ha Washington is nyitott erre.