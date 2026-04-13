J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

Nem túl meglepő módon az amerikai demokrata politikusok lelkesen, a republikánusok kevésbé lelkesen fogadták a hírt, hogy Orbán Viktor 16 év után elvesztette a választásokat – szedte össze az első reakciókat laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár, hozzátéve azt is, hogy egyes republikánusok is pozitív hangvételben, Putyin szövetségesének bukásaként üdvözölték Magyar Péter győzelmét.

Beszédes azonban Donald Trump amerikai elnök és a választások előtti napokban Budapesten Orbán Viktorral parolázó J. D. Vance alelnök hallgatása. Vajon mi lesz a korábban Trump és Orbán Viktor megegyezéseként, és személyükhöz kötödőként bemutatott szankciós mentességgel vagy a „pénzügyi védőpajzzsal”?

Amerikai szempontból viszont ennél is érdekesebb kérdés, hogy az Orbán-kormány bukása az amerikai politikai élet szereplőinek is megmutatta, hogy megvannak a korlátai az „illiberális demokrácia” erejének.

Kapcsolódó cikk 1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről Olajat és fegyvert is veszünk az amerikaiaktól.

De azt is megmutatta, hogy Orbán Viktort sem a hagyományos ellenzék egy rutinos politikusa, hanem egy két év alatt a semmiből jött politikai mozgalom, és annak vezetője, egy „felforgató”, friss arc tudta legyőzni – ahogy egyébként Donald Trump is így tudott eredetileg berobbanni a politika színpadára.

Márpedig ez az elmúlt elnökválasztásokon rendre a bejáratott jelöltekkel (Hillary Clinton, Joe Biden, Kamala Harris) futó demokraták számára is fontos tanulság lehet. A republikánus oldalon Trump utódjának tartott J. D. Vance tehát adott esetben egy egyelőre ismeretlen, a demokrata oldalt forgószélként felforgató politikussal találhatja magát szemben

Ha egyáltalán ő lesz a republikánus jelölt – hiszen elképzelhető, hogy a republikánus oldalon is arra jutnak politikusok és szavazók egyaránt, hogy nem a regnáló elnök által kijelölt, alelnökként induló jelölt lenne a legjobb választás.

