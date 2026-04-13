2p
Külpolitika Donald Trump J. D. Vance Magyar Péter Egyesült Államok Tisza Párt Választás 2026

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

mfor.hu

Az Egyesült Államokat is felkavarhatja a Tisza győzelme.

Nem túl meglepő módon az amerikai demokrata politikusok lelkesen, a republikánusok kevésbé lelkesen fogadták a hírt, hogy Orbán Viktor 16 év után elvesztette a választásokat – szedte össze az első reakciókat laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár, hozzátéve azt is, hogy egyes republikánusok is pozitív hangvételben, Putyin szövetségesének bukásaként üdvözölték Magyar Péter győzelmét.

Beszédes azonban Donald Trump amerikai elnök és a választások előtti napokban Budapesten Orbán Viktorral parolázó J. D. Vance alelnök hallgatása. Vajon mi lesz a korábban Trump és Orbán Viktor megegyezéseként, és személyükhöz kötödőként bemutatott szankciós mentességgel vagy a „pénzügyi védőpajzzsal”? 

Amerikai szempontból viszont ennél is érdekesebb kérdés, hogy az Orbán-kormány bukása az amerikai politikai élet szereplőinek is megmutatta, hogy megvannak a korlátai az „illiberális demokrácia” erejének.

De azt is megmutatta, hogy Orbán Viktort sem a hagyományos ellenzék egy rutinos politikusa, hanem egy két év alatt a semmiből jött politikai mozgalom, és annak vezetője, egy „felforgató”, friss arc tudta legyőzni – ahogy egyébként Donald Trump is így tudott eredetileg berobbanni a politika színpadára.

Márpedig ez az elmúlt elnökválasztásokon rendre a bejáratott jelöltekkel (Hillary Clinton, Joe Biden, Kamala Harris) futó demokraták számára is fontos tanulság lehet. A republikánus oldalon Trump utódjának tartott J. D. Vance tehát adott esetben egy egyelőre ismeretlen, a demokrata oldalt forgószélként felforgató politikussal találhatja magát szemben 

Ha egyáltalán ő lesz a republikánus jelölt – hiszen elképzelhető, hogy a republikánus oldalon is arra jutnak politikusok és szavazók egyaránt, hogy nem a regnáló elnök által kijelölt, alelnökként induló jelölt lenne a legjobb választás.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

Elárulta Macron, mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Vezető nyugati hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.

Milliárdok hiányoznak: komoly veszélybe került Trump gázai újjáépítési terve

Alig érkezett meg a beígért támogatások töredéke a gázai újjáépítésre, ami súlyosan hátráltatja Donald Trump kezdeményezését. A Reuters szerint a forráshiány már az új, amerikai támogatású gázai irányítás felállítását is megbénítja.

Pakisztánban tárgyal Amerika és Irán a tűzszünetről

Elindult Pakisztánba az Egyesült Államok delegációja, amely az Iránnal folytatott béketárgyalások új fordulóján vesz részt. A küldöttséget JD Vance alelnök vezeti. Közben a közel-keleti helyzet nem csillapodik úgy, mint szeretnék.

Keleti szomszédunkkal is forró drótón van az Egyesült Államok

A NATO keleti szárnyának biztonságát érintő fejleményekről és a gazdasági együttműködés prioritásairól egyeztetett telefonon Marco Rubio amerikai és Oana Toiu román külügyminiszter – közölte pénteken az Agerpres hírügynökség.

Rövidesen helyreállhat a Barátság vezeték, de kulcskérdés az európai pénz

Ukrajna már tavasszal befejezheti a Barátság kőolajvezeték javítását – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint azonban az újraindítás feltétele az európai finanszírozás, miközben a háború és az esetleges újabb orosz támadások továbbra is komoly kockázatot jelentenek az energiaszállításra.

Van, amiben Putyin és Zelenszkij is egyetért

Másfél nap tűzszünet jöhet Ukrajnában: az ortodox húsvét miatt Vlagyimir Putyin ezt ajánlotta, Volodimir Zelenszkij pedig egyetértett ezzel. A Kreml azért jelezte, az orosz hadsereg készen áll arra, hogy elejét vegye bármilyen provokációnak és agresszív lépésnek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG