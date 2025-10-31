Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

A hivatalos közlések szerint a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma csütörtökre 49-re emelkedett, miután a vihar végigsöpört a Karib-tenger északi részén, és Bermuda felé haladva tovább erősödött. Jamaicában legalább 19 halálos áldozatról tudnak, a hatóságok tovább folytatják a keresési és mentési műveleteket a szigeten, írja a France24 alapján a Telex.

Melissa kedden csapott le Jamaica délnyugati partjaira, mint egy rendkívül erős, 5-ös kategóriájú hurrikán – ez volt a karibi ország történetének legerősebb olyan vihara, ami elérte a partot, és az első jelentős hurrikán 1988 óta. Az AccuWeather meteorológusai szerint a hurrikán a szélsebesség alapján holtversenyben a második legerősebb atlanti-óceáni hurrikán a feljegyzések történetében. Még a magjától távolabb fekvő Haitin és a Dominikai Köztársaságban is emberéleteket követelt.