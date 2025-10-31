1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Jamaica: tovább nőtt a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma

mfor.hu

A hatóságok tovább folytatják a keresést.

A hivatalos közlések szerint a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma csütörtökre 49-re emelkedett, miután a vihar végigsöpört a Karib-tenger északi részén, és Bermuda felé haladva tovább erősödött. Jamaicában legalább 19 halálos áldozatról tudnak, a hatóságok tovább folytatják a keresési és mentési műveleteket a szigeten, írja a France24 alapján a Telex.

Melissa kedden csapott le Jamaica délnyugati partjaira, mint egy rendkívül erős, 5-ös kategóriájú hurrikán – ez volt a karibi ország történetének legerősebb olyan vihara, ami elérte a partot, és az első jelentős hurrikán 1988 óta. Az AccuWeather meteorológusai szerint a hurrikán a szélsebesség alapján holtversenyben a második legerősebb atlanti-óceáni hurrikán a feljegyzések történetében. Még a magjától távolabb fekvő Haitin és a Dominikai Köztársaságban is emberéleteket követelt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Ismét bombázta Gázát Izrael, de ragaszkodik a tűzszünethez

Csütörtökön izraeli repülőgépek és harckocsik ismét támadásokat hajtottak végre a Gázai övezet keleti részén – közölték palesztin lakosok és szemtanúk –, egy nappal azután, hogy Izrael kijelentette: továbbra is elkötelezett az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet mellett, noha halálos légicsapásokat indított a térségben.

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Rendszeresen bünteti Magyarországot az Európai Bizottság a kormány makacssága miatt

Az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós támogatásokból a jövő héten esedékes levonással már 600 millió eurónál is több büntetést von le azért, mert a kormány nem hajlandó végrehajtani a menedékkérőkkel kapcsolatos bírósági ítéletet.

A nyertes Job Jetten és pártja a D66

Elverték a szélsőjobbot a holland választásokon – elmarad az Orbán Viktor által is várt áttörés?

A centrista D66 párt nagy győzelmet aratott a választásokon, miközben a szélsőjobboldal támogatottsága visszaesett.

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Ezt a jelentést látva mondták le a budapesti találkozót Trumpék?

Putyin szándékairól szóló hírszerzési dokumentum.

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

Interjút adott az ukrán elnök.

A pápánál járt Orbán Viktor, a békeharchoz kért támogatást

A pápánál járt Orbán Viktor, a békéhez kért támogatást

A magyar miniszterelnök a Vatikánba utazott, hogy az első amerikai pápával találkozzon.

Szijjártó Péter: túl sokan hátráltatják a béketeremtési törekvéseket

Szijjártó Péter Izrael ügyében is szembemegy az uniós politikával

A magyar külügyminiszter izraeli hivatali kollégáját fogadta ma Budapesten, e kapcsán beszélt a béketeremtésről.

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

Oroszország nukleáris robotrepülőgép-tesztjére reagált az amerikai elnök.

Szijjártó Péternek lehet kellemetlen az Ultrahang Lavrov-interjúja

Szijjártó Péternek lehet kellemetlen az Ultrahang Lavrov-interjúja

A beszélgetést Szijjártó Péter segített tető alá hozni.

Orbán Viktor barátja énekelheti ki a sajtot a szánkból?

Orbán Viktor barátja énekelheti ki a sajtot a szánkból?

A budapesti csúcsot elhalasztják, Szerbia máris bejelentkezett.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168