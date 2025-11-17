Japánt is lefektették az amerikai védővámok

A visszaesés fő oka az amerikai importvámok miatt gyengülő japán export volt. A japán kabinetiroda által publikált adatok szerint a 2025. július-szeptemberi időszakban éves bázison a GDP 1,8 százalékkal esett vissza. A mínusz kisebb lett az elemzők által várt 2,5 százaléknál. Különösen az autóipari kivitel zuhant, miután az amerikai vámemelések hatályba léptek, a korábban előrehozott szállítások pedig kifutottak. Az előző negyedévben 2,3 százalék volt az éves növekedés.

A magánfogyasztás, amely a gazdasági teljesítmény több mint felét teszi ki, csak 0,1 százalékkal nőtt az előző negyedévi 0,4 százalékos növekedés után. A magas élelmiszerárak visszafogták a háztartások kiadási hajlandóságát. A vállalati beruházások viszont 1,0 százalékkal nőttek, ami a várt 0,3 százaléknál nagyobb mértékű növekedés. A nettó export, azaz az export mínusz az import, 0,2 százalékponttal csökkentette a növekedést, szemben az előző negyedévi 0.2 százalékpontos plusszal.