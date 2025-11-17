Japánt is lefektették az amerikai védővámok

A visszaesés fő oka az amerikai importvámok miatt gyengülő japán export volt. A japán kabinetiroda által publikált adatok szerint a 2025. július-szeptemberi időszakban éves bázison a GDP 1,8 százalékkal esett vissza. A mínusz kisebb lett az elemzők által várt 2,5 százaléknál. Különösen az autóipari kivitel zuhant, miután az amerikai vámemelések hatályba léptek, a korábban előrehozott szállítások pedig kifutottak. Az előző negyedévben 2,3 százalék volt az éves növekedés.
A magánfogyasztás, amely a gazdasági teljesítmény több mint felét teszi ki, csak 0,1 százalékkal nőtt az előző negyedévi 0,4 százalékos növekedés után. A magas élelmiszerárak visszafogták a háztartások kiadási hajlandóságát. A vállalati beruházások viszont 1,0 százalékkal nőttek, ami a várt 0,3 százaléknál nagyobb mértékű növekedés. A nettó export, azaz az export mínusz az import, 0,2 százalékponttal csökkentette a növekedést, szemben az előző negyedévi 0.2 százalékpontos plusszal.
Negyedéves bázison a harmadik negyedévi GDP 0,4 százalékkal csökkent a várt 0,6 százalékos csökkenés helyett, a második negyedévi 0,5 százalékos növekedés után. Mivel az általános visszaesés nem volt olyan súlyos, mint várták, közgazdászok szerint valószínűleg inkább átmeneti visszaesésről van szó, mint recesszió kezdetéről. „A visszaesés nagyrészt egyszeri tényezőknek, például a szabályozási változások által érintett lakásberuházásoknak köszönhető” – mondta Maeda Kazutaka, a Meiji Yasuda Kutatóintézet közgazdásza.
(MTI)