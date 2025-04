Jászai Gellért az egyiptomi miniszterelnökkel tárgyalt

A külgazdasági és külügyminiszter javaslatára Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Jászai Gellértet március elején — adta hírül a 4iG, amelynek Jászai a többségi tulajdonosa és elnöke.

A Telecom Egypt, Egyiptom piacvezető távközlési szolgáltatója és a 4iG csoport még tavaly júliusban írt alá szándéknyilatkozatot egy közös vállalat létrehozásáról, amely Fiber-To-The-Home (FTTH) és Fiber-To-The-Site (FTTS) optikai hozzáférési infrastruktúra nagykereskedelmi alapú kiépítését és üzemeltetését végezheti az észak-afrikai országban.

Mostani látogatása során „széles körű együttműködési lehetőségeket tártunk fel országaink között, beleértve az űrkutatást és védelmet, az energetikát, az infrastruktúrát és a távközlést. Mindkét fél részéről erős az elkötelezettség a stratégiai kapcsolatok elmélyítése iránt” — írta Jászai az X-en.

Jászai Gellért a Musztafa Madbúli egyiptomi miniszterelnökkel és Amr Talaat kommunkációs és informatikai miniszterrel

Fotó: X/@GellertJaszai

A nap korábbi részében a 4iG-s csapatommal szintén megtiszteltetés volt találkozni Őexcellenciájával, Dr. Amr Talaattal, Egyiptom kommunikációs és informatikai miniszterével, valamint Mohamed Nasrral, a Telecom Egypt vezérigazgatójával. Az EAGLE, az Egyiptomot és Albániát összekötő tengeralatti kábelprojekthez fűződő partnerségünk jól halad. Emellett komoly lépéseket tettünk azon közös terveink előmozdításában is, amelyek Egyiptom országos optikai hálózatának kiépítéséhez járulnak hozzá – ez pedig meghatározó lehet az ország digitális jövője szempontjából" — tette hozzá Jászai.

Nagyon eredményes nap volt az egyiptomi–magyar kapcsolatok számára — foglalta össze a rendkívüli nagykövet.

Honoured to meet today with H.E. Prof. Dr. Mostafa Madbouly Prime Minister of Egypt in my capacity as Hungary’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. We explored broad areas of cooperation between our two countries, including space and defense, energy, infrastructure and… pic.twitter.com/VTHlHUM3qA