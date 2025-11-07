Jászai Gellért megkezdte hivatalos programját Washingtonban

Jászai szerdán, egy nappal a delegáció előtt érkezett az amerikai fővárosba, ahol már megkezdte hivatalos megbeszéléseit. A 4iG elnöke a delegáció tagjaként számos magas szintű találkozón vesz részt, amelyek középpontjában a magyar-amerikai együttműködés erősítése áll.

Jászai Gellért még tegnap este találkozott David Cornsteinnel, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövetével, akivel az üzleti kapcsolatok és a technológiai – különösen a mesterséges intelligenciához kötődő – befektetési lehetőségek kerültek szóba. Csütörtök reggel Andrew Peekkel, a Nemzetbiztonsági Tanács volt igazgatójával egyeztetett a kétoldalú kapcsolatok stratégiai kiterjesztéséről.

Ezt követően a 4iG elnöke találkozott Rand Paul amerikai szenátorral is, akivel a holnapi magas szintű tárgyalásokra készülve megvitatta a legfontosabb geopolitikai és politikai kérdéseket. A kétoldalú megbeszélések fontos lépést jelentenek, és új stratégiai szintre emelik Magyarország és az Egyesült Államok együttműködését.