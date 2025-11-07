2p
Külpolitika 4iG Egyesült Államok Jászai Gellért Orbán Viktor

Jászai Gellért megkezdte hivatalos programját Washingtonban

mfor.hu

A 4iG Nyrt. elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Orbán Viktor által vezetett magyar delegáció tagjaként vesz részt az Egyesült Államokban zajló hivatalos látogatáson.

Jászai szerdán, egy nappal a delegáció előtt érkezett az amerikai fővárosba, ahol már megkezdte hivatalos megbeszéléseit. A 4iG elnöke a delegáció tagjaként számos magas szintű találkozón vesz részt, amelyek középpontjában a magyar-amerikai együttműködés erősítése áll.

Jászai Gellért még tegnap este találkozott David Cornsteinnel, az Egyesült Államok volt budapesti nagykövetével, akivel az üzleti kapcsolatok és a technológiai – különösen a mesterséges intelligenciához kötődő – befektetési lehetőségek kerültek szóba. Csütörtök reggel Andrew Peekkel, a Nemzetbiztonsági Tanács volt igazgatójával egyeztetett a kétoldalú kapcsolatok stratégiai kiterjesztéséről.

Ezt követően a 4iG elnöke találkozott Rand Paul amerikai szenátorral is, akivel a holnapi magas szintű tárgyalásokra készülve megvitatta a legfontosabb geopolitikai és politikai kérdéseket. A kétoldalú megbeszélések fontos lépést jelentenek, és új stratégiai szintre emelik Magyarország és az Egyesült Államok együttműködését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több ezer ukrán bányász rekedt a melyben az orosz rakétatámadás után

Több ezer ukrán bányász rekedt a mélyben az orosz rakétatámadás után

A Kyiv Post arról számol be, hogy az orosz csapás elvágta a bánya áramellátását.

Szabad Európa

A Trump-kormányzat megszünteti a magyar Szabad Európa finanszírozását

Donald Trump elnök apparátusa szerint nem érdekük egy szövetséges meggyengítése.

Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Ukrán drónok miatt fájhat az oroszok feje

Egy olajfinomítót és egy kikötőt is támadtak.  

Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Meglepő részlet derült ki Orbán Viktor amerikai útjáról

Nem akármilyen géppel megy a delegáció.

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

Orbán Viktor ádáz kritikusával állhat össze Andrej Babis?

Ennyit a nagy patrióta egységfrontról?

Friedrich Merz

Erre Orbán Viktor is csettintene: váratlan bejelentést tett a német kancellár

Friedrich Merz hazaküldené Németországból a szíreket.

Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás

Soha nem volt még ilyen hosszú az amerikai kormányzati leállás

36. napjába lépett a leállás.

Döntött a kormány: sokáig maradnak Irakban a magyar katonák

Döntött a kormány: sokáig maradnak Irakban a magyar katonák

Terrorizmus ellen küzdelem.

Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé

Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé

A republikánus jelöltnek esélye sem volt.

Zelenszkij Brüsszelben: Orbán Viktor valójában Oroszországot támogatja

Zelenszkij Brüsszelben: Orbán Viktor valójában Oroszországot támogatja

A magyar kormányfő sem maradt adós a válasszal.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168