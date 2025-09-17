Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika 4iG Egyesült Államok Jászai Gellért

Jászai Gellértet magasrangú amerikai vezető fogadta Washingtonban

mfor.hu

A 4iG elnöke az Egyesült Államok alelnökének nemzetbiztonsági tanácsadójával tekintette át a magyar-amerikai kapcsolatokat.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Egyesült Államokban tartott hivatalos látogatást, melynek során több stratégiai jelentőségű találkozón vett részt, amelyek célja a magyar-amerikai gazdasági és üzleti kapcsolatok elmélyítése.

A program során egyeztetett J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnökének nemzetbiztonsági tanácsadójával, Andrew Loomis-el, ahol áttekintették a magyar-amerikai kapcsolatokat, megvitatták a jövőbeni együttműködés irányait, továbbá véleményt cseréltek az európai helyzetről és annak hatásairól a transzatlanti együttműködésre. A beszélgetésnek különös jelentőséget adott a bejelentés mely szerint a magyar állampolgárok korlátlanul, vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba.

Mark Fleminggel, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának nyugat-közép-európai ügyekért felelős igazgatójával folytatott tárgyalásainak fő témái a regionális stabilitás, stratégiai együttműködések megerősítése, valamint a kétoldalú kapcsolatok további bővítésének lehetőségei voltak.

A pénzügyi és beruházási szektorban a Világbank (IBRD) európai és közép-ázsiai alelnökével, Antonella Bassani-val, valamint az Egyesült Államok Export-Import Bankjának vezetésével tárgyalt – James Burrows-szal, az intézmény ügyvezető első alelnökével és alelnökével –, azoknak a projekteknek a megalapozásáról, amelyek kedvező együttműködési lehetőségeket kínálhatnak a jövőben.

Jászai Gellért a magyar-amerikai gazdasági és üzleti kapcsolatok elmélyítésén fáradozik
Jászai Gellért a magyar-amerikai gazdasági és üzleti kapcsolatok elmélyítésén fáradozik
Fotó: 4iG

A 4iG Csoport az űr- és védelmi ipar területén is tovább erősítette kapcsolatait és együttműködését az amerikai piac vezető vállalataival. Jászai Gellért tárgyalásokat folytatott Howard B. Bromberggel, a Lockheed Martin vezető tisztségviselőjével, Ryan Tsenggel, a repülőgépipari és védelmi technológiai vállalat, a Shield AI vezérigazgatójával, valamint Tejpaul Bhatia-val, az Axiom Space vezérigazgatójával. A 4iG Csoport és az Axiom több területen is vizsgálja a stratégiai szintű együttműködés lehetőségét: a felek az orbitális adatközpontokra (ODC) épülő, már korábban bejelentett űripari projektek mellett új közös irányokat is feltérképeztek, amelyek a jövőben a két vállalat partnerségét az innováció és a kutatás élvonalába emelhetik.

A találkozók során jelentős előrelépés történt a magyar–amerikai kapcsolatainkban a védelmi és az űripar területén, amely a jövőben komoly üzleti potenciált jelenthet a 4iG csoport számára.

