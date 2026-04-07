JD Vance már úton van Magyarországra, újabb részleteket közölt a látogatásáról

Elindult az amerikai alelnök Budapestre. Orbán Viktor miniszterelnök erről Facebook-posztban számolt be. JD Vance néhány mondatban válaszolt az indulás előtt kérdésekre, elmondta, hogy Orbán Viktor jó barátja, és Ukrajnával, valamint Európával kapcsolatos kérdésekről fognak majd beszélni.

Az amerikai alelnök látogatása miatt ma és holnap egész Budapesten forgalomkorlátozások várhatók. Kora délután először a Karmelita kolostorban tart JD Vance és Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót, majd délután a magyar–amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen szólal fel mindkét politikus.