Külpolitika Egyesült Államok Választás 2026 J. D. Vance Magyar Péter Orbán Viktor

JD Vance: tisztában voltak vele, hogy Orbán Viktornak komoly esélye van a vereségre

mfor.hu

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.

 

Az alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban reagált a Donald Trump elnök vezette adminisztráció részéről először a magyarországi választások eredményére. Arra a kérdésre, hogy megbánta-e a választások előtt néhány nappal Budapestre tett látogatását, úgy reagált, hogy az egy olyan európai vezető melletti kiállás volt, aki többször megvédte az Egyesült Államok érdekeit az európai uniós vitákban.

Orbán Viktor „egyike azon kevés európai vezetőnek, aki hajlandó ellenállni annak az európai bürokráciának, amely rosszul viselkedik az Egyesült Államokkal” – fogalmazott J.D. Vance, és azt is hangoztatta, hogy „amikor egy európai bürokrata nekiment amerikai vállalatoknak, esetenként az egyetlen nemleges szavazat az amerikai érdek védelmében Orbán Viktoré volt”.

Az alelnök elismerte, hogy látva a magyar választások előtti közvélemény-kutatásokat, tisztában volt azzal, hogy komoly esélye van Orbán Viktor vereségének. Hozzátette, azért látogatott el a magyar fővárosba, mert úgy gondolta, az a helyes, hogy kiálljanak egy olyan ember mellett, aki sokáig kiállt az Egyesült Államok mellett. Orbán Viktor 16 éves miniszterelnökségének örökségét transzformatívnak nevezte, olyannak, amely alapjaiban változtatta meg Magyarországot.

Ki a keresztapa? – Orbán Viktor szövetségese visszaszólt Magyar Péternek

Ki a keresztapa? – Orbán Viktor szövetségese visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett.

További kőolajtartalékokat szabadíthatnak fel az iráni konfliktus miatt

További kőolajtartalékokat szabadíthatnak fel az iráni konfliktus miatt

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel – közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Andrej Babis cseh kormányfő levélben invitálta meg a választásokon győztes Tisza Párt elnökét.

Elkezdődött Trump blokádja

Elkezdődött Trump tengeri blokádja

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád hétfőn – közölte Donald Trump.

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

Az Egyesült Államokat is felkavarhatja a Tisza győzelme.

Meglepő helyekről is gratuláltak Magyar Péternek

Meglepő, hogy ezek a vezetők is hamar gratuláltak Magyar Péternek

Még Orbán Viktor néhány szövetségese is jókívánságait fejezte ki a jövőbeni együttműködés jegyében.  

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

A Tisza-kormánnyal is folytatná az együttműködést Oroszország

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Nemcsak Putyinnak, hanem Netanjahunak is nagyon rosszul jött Orbán Viktor bukása

Izraelben a hírek élén állt vasárnap este a magyarországi parlamenti választás eredménye, Orbán Viktor veresége.

Elárulta Macron mit mondott Magyar Péternek

Elárulta Macron, mit mondott Magyar Péternek

A francia államfő nem rejtette véka alá fontos mondandóját, miközben gratulált a magyar választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjének.

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Világsajtó a választások után: földcsuszamlást, európai örömmámort látnak

Vezető nyugati hírportálok órákon keresztül első helyen számolnak és számoltak be a vasárnapi országgyűlési választások eredményéről.

