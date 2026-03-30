Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács meghosszabbította az Iránnal kapcsolatos korlátozó intézkedések alkalmazását – közölte hétfőn a testület.

A Tanács döntése értelmében az Iránnal szembeni, súlyos emberi jogi jogsértések miatt bevezetett szankciós rendszer hatályát 2027. április 13-ig hosszabbították meg. Az intézkedések utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást foglalnak magukban, továbbá tiltják olyan eszközök exportját, amelyeket belső elnyomásra vagy távközlési megfigyelésre használhatnak. Az uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak pénzügyi forrásokat a listázott személyek és szervezetek rendelkezésére.

A felülvizsgálat során egy elhunyt személyt töröltek a szankciós listáról, amely jelenleg 262 magánszemélyt és 53 szervezetet tartalmaz. Az EU 2011-ben vezette be az iráni emberi jogi szankciós rezsimet, amelyet azóta évente meghosszabbít.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban elítélte a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépést, az önkényes letartóztatásokat és a megfélemlítést, és felszólította az iráni hatóságokat az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, valamint az internethozzáférés biztosítására.