2p
Külpolitika Irán Iráni válság

Jelzésértékű üzenetet küldött Európa Iránnak

mfor.hu

A szankciók hosszabbításáról döntöttek.

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács meghosszabbította az Iránnal kapcsolatos korlátozó intézkedések alkalmazását – közölte hétfőn a testület.

A Tanács döntése értelmében az Iránnal szembeni, súlyos emberi jogi jogsértések miatt bevezetett szankciós rendszer hatályát 2027. április 13-ig hosszabbították meg. Az intézkedések utazási tilalmat és vagyonbefagyasztást foglalnak magukban, továbbá tiltják olyan eszközök exportját, amelyeket belső elnyomásra vagy távközlési megfigyelésre használhatnak. Az uniós állampolgárok és vállalatok nem bocsáthatnak pénzügyi forrásokat a listázott személyek és szervezetek rendelkezésére.

A felülvizsgálat során egy elhunyt személyt töröltek a szankciós listáról, amely jelenleg 262 magánszemélyt és 53 szervezetet tartalmaz. Az EU 2011-ben vezette be az iráni emberi jogi szankciós rezsimet, amelyet azóta évente meghosszabbít.

Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban elítélte a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépést, az önkényes letartóztatásokat és a megfélemlítést, és felszólította az iráni hatóságokat az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, valamint az internethozzáférés biztosítására.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

HVG: titkosított anyagok is előkerülhettek az uniós csúcsokon, amelyekről Szijjártó Péter beszámolt Lavrovnak?

Nem minden nyilvános, ami elhangzik.

Iráni helyzet: Trump a szembenálló fél felrobbantásáról beszélt

Az elnök szerint már be is következett a rezsimváltás a közel-keleti országban. Morbid állítással is kiegészítette mondandóját.

Napi szinten fenyegeti meg a „bukott államot” Donald Trump

Kapnak némi olajat, de ennek Trump csak örül, mert kell az embereknek.

Kész az újabb vérfürdőre Irán, mint a sebzett vad

Nincs hova hátrálniuk. Ha Amerika a földjükre lép, azt még a régió egésze is megsínyli.

Sistergős üzenetet zengett a pápa, Trump lehet a címzettje

Az egyházfő szerint nem sok jóra számíthat aki háborúsdit játszik. Virágvasárnap kellett felszólaljon.

Nagyszabású katonai akciót csapott agyon Zelenszkij

Hírszerzési jelentés is készült az esetről.

Pánik az Európai Bizottságban

Kibertámadás érte az EU fő végrehajtó szervének szervereit.

Egy ukrán gyerek is megsebesült a szülészetet ért orosz támadásban

Egy ember pedig meg is halt Odesszában – jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.

Trump kész Kubát is megtámadni

„Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell; és egyébként Kuba a következő” – jelentette ki péntek este az amerikai elnök.

Ötszörösébe kerülnek a repjegyek Londonból Ázsiába a februárihoz képest

Jelentősen megemelkedtek februárról márciusra az európai nagyvárosok és Ázsia közötti repülőjegyek árai. A Bangkok-Frankfurt járat a csúcstartó, de a London és Szingapúr közötti utazásért is mélyen a zsebbe kell nyúlni.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG