1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Jó hír érkezett az orosz-ukrán tárgyalásokról

mfor.hu

Kis lépésekkel, de haladnak a béketárgyalások?

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök közel-keleti, illetve az orosz-ukrán béketágyalásokért felelős különmegbízottja csütörtök délelőtt arról számolt be a The Guardian tudósítása szerint, hogy az Abu-Dzabiban a nyilvánosság kizárásával zajló orosz-ukrán tárgyalásokon a felek 314 hadifogoly kicserélésben állapodtak meg. Ez öt hónap után az első ilyen akció lenne.

„Ez az eredmény részletes és produktív béketárgyalások eredménye. Ugyan jelentős mennyiségű munka maradt, az ilyen lépések bizonyítják, hogy a fenntartott diplomáciai kapcsolat kézzel fogható eredményeket hoz és segíti az ukrajnai háború befejézést célzó erőfeszítéseket”

- fogalmazott Witkoff, aki hozzátette, hogy a tárgyalások folytatódnak, és a következő hetekben újabb előrelépésekre lehet számítani.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Telefonon figyelmeztette Trump Hszi Csin-pinget, hol ne feszítse túl a húrt

Egy vörös vonalra figyelmeztette Hszi Csin-ping Trumpot telefonon

Hszi Csin-ping kínai elnök nagyon fontosnak nevezte a kétoldalú kapcsolatokat Donald Trump amerikai elnökkel szerdán telefonon folytatott beszélgetésükben, és kijelentette, hogy e kapcsolat stabilitása és a kézzelfogható eredmények megsokszorozása érdekében továbbra is kész az együttműködés erősítésére.

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

Kemény dolgokat mondott Zelenszkij a háború állásáról és a béke esélyeiről

Szerinte újabb két évig már nem bírják az oroszok.

Friedrich Merz német kancellár szembenéz a valósággal

Útra kelt a német kancellár az amerikai energiafüggőség enyhítésére

Friedrich Merz német kancellár szerdán indul első útjára az Arab-öböl térségébe, hogy új energia- és üzleti megállapodásokat keressen, amelyeket kulcsfontosságúnak tart Németország Egyesült Államoktól és Kínától való függőségének csökkentése érdekében.

Putyin

Rossz hírt kapott Putyin, dugába dől az ukrajnai offenzíva?

Mimimum két évtizede nem volt olyan alacsony az olaj- és gázexportból származó bevételek aránya az orosz költségvetésen belül, mint tavaly.

Úgysem fogja kitalálni, mit adott át Szijjártó Péter

A miniszter egy távoli országban jár.

Súlyos támadás árnyékában ül egy asztalhoz megint Oroszország és Ukrajna

Újabb tárgyalási kört rendeznek meg.

Váratlan eredményt hozott az EU-s felmérés, nem akármi derült ki a magyarokról

Váratlan eredményt hozott az EU-s felmérés, nem akármi derült ki a magyarokról

Kevésbé aggódnak a magyarok a háború miatt, mint az átlagos európaiak.

Megegyeztek: nem bénul le az amerikai kormány, de Trump így is dühönghet

Megegyeztek: nem bénul le az amerikai kormány, de Trump így is dühönghet

A megállapodás szinte nem terjed ki egy Trump számára nagyon fontos szervezetre.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta a Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

Az Emberi Jogok Európai Bírósága elkaszálta Pintér Sándorék megfigyelési gyakorlatát

A bíróság kimondta, hogy a „megbízhatósági vizsgálat” sérti a magánélethez való jogot. Emiatt a vonatkozó törvényt módosítania kell a kormánynak.

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Betáraz a kritikus ásványokból az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok 12 milliárd dollár értékű stratégiai tartalékot hoz létre ritkaföldfémekből és más kritikus ásványokból, hogy csökkentse az ország függését a fémek finomításának jelentős részét ellenőrző Kínától. A tartalék célja, hogy elkerülhetők legyenek az ellátási hiányok az amerikai vállalatok számára – jelentette be Donald Trump elnök hétfőn a Fehér Házban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168