Jó hír érkezett az orosz-ukrán tárgyalásokról

Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök közel-keleti, illetve az orosz-ukrán béketágyalásokért felelős különmegbízottja csütörtök délelőtt arról számolt be a The Guardian tudósítása szerint, hogy az Abu-Dzabiban a nyilvánosság kizárásával zajló orosz-ukrán tárgyalásokon a felek 314 hadifogoly kicserélésben állapodtak meg. Ez öt hónap után az első ilyen akció lenne.

„Ez az eredmény részletes és produktív béketárgyalások eredménye. Ugyan jelentős mennyiségű munka maradt, az ilyen lépések bizonyítják, hogy a fenntartott diplomáciai kapcsolat kézzel fogható eredményeket hoz és segíti az ukrajnai háború befejézést célzó erőfeszítéseket”

- fogalmazott Witkoff, aki hozzátette, hogy a tárgyalások folytatódnak, és a következő hetekben újabb előrelépésekre lehet számítani.