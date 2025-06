Jó hírt kaphat ma Orbán Viktor Brüsszelben

Már az is meglepetés lenne, ha az év végi EU-csúcson sikerülne megegyezni az orosz kőolaj és földgáz teljes kitiltásáról az EU-ból, mondta laptársunknak, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár kérdésére egy uniós intézmény az ügyre rálátó diplomatája Brüsszelben.



Emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság alig több mint egy hete, június közepén mutatta be javaslatát. A csütörtökön kezdődő EU-csúcson nem számít áttörésre a témában, amiről szerinte még az ősz folyamán is komoly viták várhatók.

A bizottsági javaslat értelmében (amely része a RepowerEU javaslatcsomagnak) 2027 vége után az uniós országoknak tilos lenne Oroszországtól kőolajat és földgázt importálni. A magyar kormány és Szlovákia – ez a két ország nagyon kitett az orosz energiahordozóknak – élesen tiltakozik a tervezet ellen.



Rajtuk kívül is vannak még olyan országok, amelyek egyelőre nem álltak be a terv mögé. A nagy spanyol energetikai cégek például jelenleg is vásárolnak orosz cseppfolyósított földgázt (LNG), és hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek. Hasonló cipőben járnak egyes francia cégek is, de az orosz gázfüggőségét egyébként leépítő Ausztria is kivár.

Az még kérdés, hogy a magyar kormánynak van-e kompromisszumos javaslata.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.