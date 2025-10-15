Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Lengyelország

Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

mfor.hu

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtti parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből.

A napilap megrendelésére az IBRIS közvéleménykutató azt kérdezte a lengyelektől, szerintük hogyan kormányoz a jelenlegi kabinet, amely a Polgári Koalíció nevű tömörülésből, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 pártból, valamint az Új Baloldal nevű szövetségből áll, adta hírül az MTI.

A megkérdezettek 65,4 százaléka úgy válaszolt, hogy a kormányzás rosszabb a vártnál, 27,7 százalék pedig az elvárásainak megfelelőnek találta a kormány munkáját. A vártnál jobbnak a válaszadók 3,3 százaléka minősítette a kormányzást, míg 3,6 százalék nem volt véleménnyel a témáról.

A Polgári Koalíció szavazótáborában a megkérdezettek 51 százaléka találta az elvárásainak megfelelőnek a kormány munkáját, más koalíciós tömörülések esetében viszont alacsonyabb az elégedettség szintje. Az Új Baloldal választóinak 21 százaléka adott pozitív választ. A Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 választóinak 11 százaléka elégedett a kormány munkájával.

A felmérést október 10-én és 11-én, egy 1067 fős mintán készítették.

Orbán Viktor kormányfő számára kedvező hír, hogy politikai ellenlábasa, Donald Tusk kormányzását a lengyelek kétharmada rosszabbnak tartja a vártnál, hiszen az elégedetlenség növeli politikai szövetségese, a jelenleg ellenzékben lévő Jog és Igazságosság esélyeit. 

 

