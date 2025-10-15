Jó hírt kapott Orbán Viktor Lengyelországból

A napilap megrendelésére az IBRIS közvéleménykutató azt kérdezte a lengyelektől, szerintük hogyan kormányoz a jelenlegi kabinet, amely a Polgári Koalíció nevű tömörülésből, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 pártból, valamint az Új Baloldal nevű szövetségből áll, adta hírül az MTI.

A megkérdezettek 65,4 százaléka úgy válaszolt, hogy a kormányzás rosszabb a vártnál, 27,7 százalék pedig az elvárásainak megfelelőnek találta a kormány munkáját. A vártnál jobbnak a válaszadók 3,3 százaléka minősítette a kormányzást, míg 3,6 százalék nem volt véleménnyel a témáról.

A Polgári Koalíció szavazótáborában a megkérdezettek 51 százaléka találta az elvárásainak megfelelőnek a kormány munkáját, más koalíciós tömörülések esetében viszont alacsonyabb az elégedettség szintje. Az Új Baloldal választóinak 21 százaléka adott pozitív választ. A Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 választóinak 11 százaléka elégedett a kormány munkájával.

A felmérést október 10-én és 11-én, egy 1067 fős mintán készítették.

Orbán Viktor kormányfő számára kedvező hír, hogy politikai ellenlábasa, Donald Tusk kormányzását a lengyelek kétharmada rosszabbnak tartja a vártnál, hiszen az elégedetlenség növeli politikai szövetségese, a jelenleg ellenzékben lévő Jog és Igazságosság esélyeit.