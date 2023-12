Jobbegyenessel nyitott Orbán Viktor Brüsszelben

„Minden kérdésre ugyanaz a válasz: Ukrajna EU-csatlakozásáról tárgyalni nem időszerű. Nem támogatjuk!” – jelentette ki Facebook-oldalán ma délelőtt Orbán Viktor, aki már Brüsszelben tartózkodik, mivel holnap kezdődik az idei utolsó EU-csúcs.

Orbán Viktor ma már tárgyalt Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel, Olaf Scholz német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke részletek nem közölt az egyeztetésről.

Brüsszeli tárgyalás. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az Európai Unió a csúcson szeretne döntést hozni többek között arról, hogy megkezdhessék a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A magyar miniszterelnök viszont többször is jelezte, hogy nem kívánja ezt megszavazni. Az Országgyűlésben szerdán azzal érvelt, hogy a gyors felvétel az Európai Unióba beláthatatlan következményekkel járna, és nem szolgálja sem Magyarország, sem az Európai Unió érdekét.

Legfrissebb cikkünket az EU-csúcstól és a vitákról itt olvashatják: