Jól beszólt Orbán Viktornak, majd meg is dicsérte egy régi ellenlábasa

A volt budapesti nagykövet megszólalt.

David Pressman volt amerikai nagykövet egy chicagói agysztröszt vendégeként osztotta meg benyomásait Magyarországról – derült ki a Népszava összefoglalójából. A magyarországi tartózkodása alatt a kormánnyal többször is ellentétbe keveredő diplomata egyebek mellett arról is beszélt, milyen párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.

A Chicago Council on Global Affairs agytröszt pódiumbeszélgetésén a diplomata úgy fogalmazott, hogy az illiberalizmussal szembeni hatékony harchoz nem elegendő a demokratikus intézményekbe vetett hit. Véleménye szerint az állampolgároknak el kell jutniuk arra a pontra, hogy feltegyék maguknak a kérdést, ők maguk mit tesznek a demokrácia és az intézmények védelme érdekében.

Így üzent utólag a volt nagykövet
Fotó: Facebook / U. S. Embassy Budapest

Ezt tapasztalta Budapesten

A cikk szerint a diplomata összefoglalta a 2022 és 2025 közötti budapesti szolgálata során gyűjtött tapasztalatait, személyes élményeit. Ismertette a magyar miniszterelnök politikai pályáját, amely kulcs lehet a későbbi döntéseink megértéséhez, mint mondta Orbán Viktor ’89-ben egy idegen hatalom hazaküldésével szerzett magának legitimációt. A nagykövet hozzátette, a miniszterelnök ugyanezt a receptet alkalmazta későbbi politikai pályafutása során, amikor Ursula von der Leyent, Soros Györgyöt vagy a háborúpártinak nevezett brüsszeli döntéshozókat nevezte meg külső fenyegetésként. Kiemelte azon véleményét, miszerint  a gondolat a trianoni békediktátum okozta nemzeti sérelem és a nagyság nosztalgikus emléke miatt termékeny talajra hullott a magyar választóknál.

Ravaszkodók

A cikk szerint Pressman arról számolt be, hogy sokszor vette észre, hogy a magyar politikusok nagyon ravasznak tartják magukat, szerinte ez azonban elég könnyű egy olyan országban, amelynek a népe nyelvi elszigeteltségben él, a kormányzó párt pedig a magyar nyelvű média 85 százalékát birtokolja. Kiemelte azon véleményét, hogy

Magyarországon független média ethosza már az emberek fejében sem létezik, csak kormánypárti és ellenzéki média, ez a bipolaritás pedig kiterjed a médián kívül más intézményekre is.

A volt nagykövet szót ejtett az egyetemek modellváltásáról is, hangsúlyozva, hogy a Trump-adminisztráció ehhez a hatalomátvételhez kísértetiesen hasonló érvekkel, a pénzügyi stabilitás és a kutatási források biztosításával kényszeríti New York-i Columbia vagy a Rhode Island-i Brown Egyetem vezetését a függetlensége feladására.

Mindezeket elsorolva David Pressman végül hozzátette, hogy kiemelkedő politikusnak tartja Orbán Viktort, hiszen egy relatíve kis ország vezetőjeként sikerült elhitetnie, hogy egy nemzetközi konzervatív mozgalmat vezet.

 

