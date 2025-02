Jön a fordulat és a tűzszünet? Trump beszélt Putyinnal és Zelenszkijjel, már szervezik a találkozókat

Szerdán több hír is jött az amerikaiak álláspontjáról, a tűzszünethez vezető lehetséges útról. Egyrészt úgy tűnik, hogy örökre elveszthetik a Krím-félszigetet az ukránok, és a NATO-csatlakozásuk is lekerülhet a napirendről. Másrészt Zelenszkij ukrán elnök nem zárta ki, hogy az amerikai támogatásért cserébe ritkaföldfémeket adjanak .

„Most beszéltem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A beszélgetés nagyon jól sikerült. Ő is, akárcsak Putyin elnök, BÉKÉT akar teremteni”

Donad Trump is posztolt a telefonbeszélgetésről.

Donald Trump telefonon beszélt Putyinnal, de már készülnek a személyes találkozásra is. Utána felhívta Zelenszkijt is. Fotó: Depositphotos

„Putyin elnök még az én nagyon erős kampánymottómat is használta: „JÓZAN ÉSZ”. Mindketten nagyon erősen hiszünk benne. Megállapodtunk abban, hogy együtt fogunk dolgozni, nagyon szorosan, beleértve egymás nemzetének meglátogatását is”.

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében Trump közölte, hogy „hosszas és rendkívül eredményes telefonbeszélgetést” folytatott Putyinnal, és megállapodtak abban, hogy „csapataink azonnal megkezdik a tárgyalásokat”. Azt is közölte, hogy ő és Putyin megállapodtak abban, hogy meglátogatják egymás országait.

Donald Trump közölte, hogy ő és Vlagyimir Putyin közvetlenül beszélt egymással, és megállapodtak abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a tűzszünetről. Nem sokkal később Zelenszkij ukrán elnökkel is beszélt, mindenki bizakodó.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!