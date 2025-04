Jönnek az EU ellenintézkedései az amerikai vámokra

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A nullás megoldás nem jött be – egyelőre.

Kapcsolódó cikk Trump máris válaszolt az EU-s ajánlatra A nullás megoldás nem jött be – egyelőre.

„Ezek az ellenintézkedések bármikor felfüggeszthetők, ha az Egyesült Államok beleegyezik a tisztességes és kiegyensúlyozott tárgyalási eredménybe” – tette hozzá. ( The Guardian )

Hozzáteszik azonban, hogy az ellenintézkedések hamarosan életbe lépnek, miután az utolsó ellenőrzéseket elvégzik, és a vámokat április 15-től, keddtől be is vezetik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!